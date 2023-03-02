Цивільних взяли у полон: росЗМІ провідомили про розстріл "українською ДРГ" авто в РФ

Група диверсантів, за інформацією пропагандистів, нібито відкрила вогонь про транспортному засобу та взяла у заручники мешканців села Сушани Брянської області. Генштаб та командування ЗСУ офіційно не коментували повідомлення росЗМІ.

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У Росії на території Брянської області невідомі вбили чоловіка, який їхав в авто із дитиною. Хлопчик отримав поранення. Влада Брянської області заявила, що злочин скоїла група "українських диверсантів". Про це 2 лютого повідомив росЗМІ губернатор області Олександр Богомаз.

"Сьогодні з України на територію Климівського району до села Любечани проникла ДРГ. Диверсанти здійснили обстріл автомобіля, який рухався. Внаслідок обстрілу один мешканець загинув, поранено десятирічну дитину. В цей час дитина доправлена до лікарні, їй надається вся потрібна допомога", — йдеться в повідомленні.

Він додав, що Збройні сили Російської Федерації ведуть всі необхідні заходи щодо ліквідації "диверсійної групи".

На момент виходу публікації українська сторона офіційно не прокоментувала інформацію про "прорив української ДРГ" до Брянської області. Однак, в українських пабліках розповсюджується інформація, що "українські диверсанти" виявилися російськими "вагнерівцями"-втікачами. Про це пише український телеграм-канал "Гром".

"Група "вагнерівців" вдалася до втечі з базового табору у Брянській області, дорогою розстрілявши і пограбувавши автівку. Тепер росіяни впарюють казочку про міфічних "українських диверсантів", яким від нудьги захотілося постріляти", — йдеться в публікації.

Далі російські засоби пропаганди повідомили, що група із 40 "диверсантів" взяла заручників у селі Сушани Брянської області — місцевих жителів.

"Обидві групи проникли до Климівського району. На місце вже прибули місцеві силові служби. Також, за інформацією Readovka, бій триває у селі Сушани. У заручниках в української ДРГ місцеві жителі — серед них можуть бути діти. Ймовірно, їх можуть тримати у будівлі місцевого ПК", — йдеться в повідомленні.

Збройні сили України знищили чотири катери ЗС РФ у районі Кінбурнської коси Миколаївської області, які окупанти підготували для диверсантів, повідомила 1 березня керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Також українські захисники знищили 2 одиниці важкої артилерії росіян та 5 одиниць автобронетанкової техніки.

На Сумщині від 27 лютого спецслужби розпочали роботу з пошуку російських диверсантів, які своєю діяльністю прагнуть дестабілізувати ситуацію в регіоні. Місцевих жителів закликали з розумінням до цього ставитися та обов'язково повідомляти про підозрілих осіб.