СБУ почала розшукувати російських диверсантів у Сумській області: мешканців попросили допомогти

Дії українських спецслужб пов'язані з розташуванням області поблизу російського кордону та спрямовані на нейтралізацію загрози з ворожого боку.

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У Сумській області спецслужби розпочали роботу з пошуку російських диверсантів, діяльність яких спрямована на дестабілізацію ситуації у регіоні. Про це повідомили у пресрелізі управління СБУ у Сумській області.

За попередніми даними, правоохоронці на постійній основі проводять в області контрдиверсійні заходи. Місцевих жителів закликали з розумінням до цього ставитися та обов'язково повідомляти про підозрілих осіб.

"При наявній інформації про підозрілих осіб, які перебувають у регіоні, особливо, якщо такі цікавляться розташуванням воєннх та стратегічно важливих об'єктів, підрозділів Сил оборони тощо, просимо негайно телефонувати на цілодобову лінію довіри Управління Служби безпеки України в Сумській області, за номером: 0891-200-533 або повідомляти на електронну адресу Управління: [email protected] ", — йдеться у повідомленні під постом.

Дії українських спецслужб пов'язані з прикордонним розташуванням області та спрямовані на нейтралізацію загрози розвідувально-підривної діяльності проти України. Загроза зберігатиметься доти, доки в країні діятиме воєнний стан.

Нагадаємо, 10 лютого портал NYT зазначав, що ЗС РФ можуть відкрити новий фронт. Для відволікання українських захисників ворог може спробувати відкрити новий фронт і піти на Суми чи Харківську область. Україна уважно відстежує переміщення ЗС РФ на кордоні.

14 лютого депутат молдавської президентської партії "Дія та солідарність" Андріан Кептонар заявляв, що до Молдови під виглядом футбольних уболівальників могли прибути диверсанти із Сербії для дестабілізації ситуації в країні.