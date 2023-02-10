"Суми та Харків": ЗС РФ можуть відкрити новий фронт для відволікання ЗСУ від Донбасу, — NYT

Російська армія планує оточити Сили оборони на Донбасі, атакувавши з трьох боків. Для цього вони робитимуть ставки на живу силу та постійні штурми, вишукуючи слабкі сторони.

Related video

Більшість зими в Україні проходить під ознаменуванням найжорстокіших боїв на сході України. Тепер обидві сторони стоять перед початком своїх наступів. Про це повідомляє The New York Times.

Російська армія побоюється зростаючого українського арсеналу, тому рухається першою. Для цього вона кине десятки тисяч новобранців, щоб розтрощити Україну, атакуючи сильно укріплені позиції на Донбасі. Вони сподіваються знайти прогалини у захисті, що, як попереджає Київ, може стати найамбіційнішою кампанією Кремля з початку повномасштабного вторгнення.

Україна має захищатися від нападу, не виснажуючи свої ресурси, щоб були сили для свого наступу. Зараз Київ навчає тисячі бійців на Заході, а також поспішає зібрати важке озброєння і боєприпаси напередодні наступу, щоб "зламати кістки" армії РФ.

"Немає жодних сумнівів у тому, що обидві сторони хочуть перейти в наступ, — сказав Мік Раян, генерал-майор австралійської армії у відставці, співробітник дослідницького інституту Лоуї, — але насправді все зводиться до того, наскільки велика здатність обох сторін, які мають це зробити".

Де ЗС РФ підуть у наступ?

Володимир Путін, як каже українська розвідка, наказав захопити весь Донбас до березня. Наразі в Україні вже зосереджено 320 тисяч російських солдатів, 150 тисяч перебувають на полігонах. Кремль спробує атакувати ЗСУ, роблячи ставку на безперервні атаки.

ЗС РФ хочуть здобути символічну перемогу, вибивши Сили оборони з Бахмута, де битва розпочалася ще у травні 2022 року. РФ прагне убезпечити лінії постачання, які матимуть вирішальне значення для будь-якого просування ЗСУ.

Окупанти здійснили запеклу контратаку, щоб захистити Кремінну, яка є важливим вузлом. Також ворог атакує Вугледар, який розташований усього за кілька кілометрів від єдиного залізничного сполучення з Кримом.

[ + – ] Цілі ЗС РФ [ + – ] Кремінна — важливий логістичний пункт для ЗС РФ [ + – ] План оточення ЗСУ російськими військами [ + – ] РФ може завдати відволікаючого удару по Харкову та Сумам

Військові аналітики кажуть, що РФ збирає десятки тисяч бійців, щоб спробувати оточити сили ЗСУ з півночі та півдня на Донеччині. Для відволікання українських захисників ворог може спробувати відкрити новий фронт і піти на Суми чи Харківську область. Україна уважно відстежує переміщення ЗС РФ на кордоні.

Наголошується, що ЗС РФ збирають свої сили за межами радіусу дії ракет GMLRS для HIMARS. Деякі українські особи кажуть, що РФ може завершити "спеціальну військову операцію" та закликати до переговорів після захоплення Донецької та Луганської областей. Це буде третя спроба захопити весь Донбас.

Україна може дозволити собі тактичний відступ, якщо вона не ризикує повністю зруйнувати свої позиції, що призведе до оточення її військ.

Вважається, що Росія хоче діяти швидко, оскільки президент Володимир Путін чинить тиск на свого нещодавно призначеного командувача в Україні генерала Валерія Герасимова, щоб той захопив територію та повідомив про успіх внутрішній та міжнародній аудиторії після кількох місяців прикрих невдач.

Нагадаємо, за даними WP, Пентагон планує відновити надсекретні програми в Україні, щоб проводити розвідку на сході силами українських фахівців.

10 лютого в британській розвідці вважають, що наступ ЗС РФ під Вугледаром захлинувся, а в Бахмуті є невеликий поступ.