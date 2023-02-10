"Сумы и Харьков": ВС РФ могут открыть новый фронт для отвлечения ВСУ от Донбасса, – NYT

Российская армия планирует окружить Силы обороны на Донбассе, атаковав с трех сторон. Для этого они будут делать ставки на живую силу и постоянные штурмы, выискивая слабые стороны.

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Большая часть зимы в Украине проходит под ознаменованием жесточайших боев на востоке Украины. Теперь обе стороны стоят перед началом своих наступлений. Об этом сообщает The New York TImes.

Российская армия опасается растущего украинского арсенала, поэтому двигается первой. Для этого она бросит десятки тысяч новобранцев, чтобы сокрушить Украину, атакуя сильно укрепленные позиции на Донбассе. Они надеются найти пробелы в защите, что как предупреждает Киев, может стать самой амбициозной кампанией Кремля с начала полномасштабного вторжения.

Украина должна защищаться от нападения не истощая свои ресурсы, чтобы были силы для своего наступления. Прямо сейчас Киев обучает тысячи бойцов на Западе, а также спешит собрать тяжелое вооружение и боеприпасы в преддверии наступления, чтобы "сломать кости" армии РФ.

"Нет никаких сомнений в том, что обе стороны хотят перейти в наступление, — сказал Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке, сотрудник исследовательского института Лоуи, — но на самом деле все сводится к тому, насколько велика способность обеих стороны должны это сделать".

Где ВС РФ пойдут в наступление?

Владимир Путин, как говорит украинская разведка, отдал приказ захватить весь Донбасс до марта. Сейчас в Украине уже сосредоточено 320 тысяч российских солдат, 150 тысяч находятся на полигонах. Кремль попробует атаковать ВСУ, делая ставку на непрерывные атаки.

ВС РФ хотят одержать символическую победу выбив Силы обороны из Бахмута, где битва началась еще в мае 2022 года. РФ стремится обезопасить линии снабжения, которые будут иметь решающее значение для любого продвижения ВСУ.

Оккупанты предприняли яростную контратаку, чтобы защитить Кременную, которая является важным узлом. Также враг атакует Угледар, который находится всего в нескольких километрах от единственного ж/д сообщения с Крымом.

[ + – ] Цели ВС РФ [ + – ] Кременная - важный логистический пункт для ВС РФ [ + – ] План окружения ВСУ российскими войсками [ + – ] РФ может нанести отвлекающий удар по Харькову и Сумам

Военные аналитики говорят, что РФ собирает десятки тысяч бойцов, чтобы попытаться окружить силы ВСУ с севера и юга в Донецкой области. Для отвлечения украинских защитников враг может предпринять попытку открыть новый фронт и пойти на Сумы или Харьковскую область. Украина внимательно отслеживает перемещения ВС РФ на границе.

Отмечается, что ВС РФ собирает свои силы за пределами радиуса действия ракет GMLRS для HIMARS. Некоторые украинские лица говорят, что РФ может завершить "специальную военную операцию" и призовет к переговорам после захвата Донецкой и Луганской областей. Это будет уже третья попытка захватить весь Донбасс.

Украина может позволить себе тактическое отступление, если она не рискует полностью разрушить свои позиции, что приведет к окружению ее войск.

Считается, что Россия хочет действовать быстро, поскольку президент Владимир Путин оказывает давление на своего недавно назначенного командующего в Украине генерала Валерия Герасимова, чтобы тот захватил территорию и сообщил об успехе внутренней и международной аудитории после нескольких месяцев досадных неудач.

Напомним, по данным WP, Пентагон планирует возобновить сверхсекретные программы в Украине, чтобы проводить разведку на востоке силы украинских специалистов.

10 февраля в британской разведке считают, что наступление ВС РФ под Угледаром захлебнулось, а в Бахмуте есть небольшое продвижение.