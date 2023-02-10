Продвижение в Бахмуте и провал под Угледаром: британская разведка оценила наступление ВС РФ

По данным Минобороны Великобритании, наступление российских войск под Угледаром захлебнулось. Оккупанты провели неудачный штурм и бежали с поля боя, бросив десятки единиц техники.

Related video

Российские войска, вероятно, добились тактических успехов в Бамуте, сумев продвинуться в западном направлении на 2-3 км. В то же время наступление российских захватчиков под Угледаром захлебнулось, так как в бой были брошены неопытные подразделения. Об этом говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании от 10 февраля.

Британская разведка отмечает, что под Бахмутом подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись на северной окраине населенного пункта до трех километров, взяв под контроль трассу местность вблизи основной трассы М-03. Эта дорога является одной из ключевых для снабжения, поскольку соединяет Бахмут и Славянск.

"Российские силы все больше доминируют на северных подступах к Бахмуту, — сообщает разведка.

В то же время иная ситуация наблюдается под Угледаром, где в последнее время оккупанты пытались вести наступательные операции в конце января этого года. По данным Минобороны Британии, российские подразделения на этом направлении, вероятно, понесли особенно тяжелые потери, так как командование ВС РФ направило в бой неопытных солдат. В результате оккупанты обратились в бегство, бросив десятки единиц военной техники.

"Российские войска, вероятно, бежали и бросили не менее 30 практически неповрежденных бронемашин в одном инциденте после неудачного штурма", — сообщили в Минобороны.

Напомним, что по сведениям Генштаба ВСУ, 8 февраля Силы обороны ведут бои в районе населенных пунктов Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки и Часов Яр, где подразделения российских войск пытаются взять под контроль трассу, соединяющую Бахмут и Славянск.

Пресс-служба воинской части А1108 9 февраля сообщила, что российские войска понесли потери в районе Угледара. Украинским бойцам на отдельных участках удалось уничтожить вражескую пехоту и технику точными ударами артиллерии.