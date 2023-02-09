"Ночь была темной, а для оккупантов последней": ВСУ уничтожили танки и пехоту ВС РФ под Угледаром

Украинские защитники нанесли удары по российским танкам и пехоте артиллерией, корректируя ее дронами.

Related video

В Донецкой области в районе Угледара украинские защитники уничтожили вражескую пехоту и технику. Об этом сообщает пресс-служба воинской части А1108.

"Ночь была темной и холодной, а для оккупантов последней", — говорится в лаконичном сообщении пресс-службы подразделения.

На кадрах видно, как ВСУ, используя для корректировки дроны, уничтожают российские танки и пехоту точными ударами артиллерии на отдельных участках.

По информации спикера штаба Одесской ОВА Сергея Братчука, "демилитаризуют" на видео вражескую технику и живую силу бойцы 15-й отдельной бригады аэромобильной разведки.

Как отметил OSINT-аналитик и военнослужащий ВСУ под псевдонимом Tatarigami_UA в твиттере, около недели назад враг опрокинул в район Угледара бригаду 3-го армейского корпуса. Подразделение сформировалось в Татарстане и преимущественно состоит из этнических "волжских татар". 6 февраля командование ВС РФ приняло решение перебросить на Угледарское направление бойцов так называемого добровольческого батальона "Алга", входящего в состав 72-й бригады 3-го армейского корпуса

"Это еще один показатель того, что и 155, и 40 бригады уже не в состоянии наносить значительные удары, поэтому враг использует этнические батальоны и мобилизованных, чтобы удержать определенное давление. Результаты предсказуемо катастрофические. Одна из колонн уничтожена под Угледаром 6 числа: было несколько колонн, пытавшихся прорваться с одинаковыми результатами", — написал он.

Ранее Фокус сообщал, что украинские десантники из Николаева выманили российских оккупантов на пристрелянную местность под Марьинкой Донецкой области и разбили их почти до основания. Те, кому удалось выжить, убежали бросив оружие и оставив раненых.

7 февраля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в Луганской области враг атакует подразделения Сил обороны небольшими группами, переодевшись в украинский пиксель.