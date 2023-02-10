Просування в Бахмуті та провал під Вугледаром: британська розвідка оцінила наступ ЗС РФ

За даними Міноборони Великобританії, наступ російських військ під Вугледаром захлинувся. Окупанти провели невдалий штурм і втекли з поля бою, покинувши десятки одиниць техніки.

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Російські війська, ймовірно, досягли тактичних успіхів у Бамуті, зумівши просунутися у західному напрямку на 2-3 км. У той самий час наступ російських загарбників під Вугледаром захлинулося, оскільки у бій було кинуто недосвідчені підрозділи. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії від 10 лютого.

Британська розвідка зазначає, що під Бахмутом підрозділи ПВК "Вагнер" просунулися на північній околиці населеного пункту до трьох кілометрів, узявши під контроль трасу місцевість поблизу основної траси М-03. Ця дорога є однією з ключових для постачання, оскільки з'єднує Бахмут та Слов'янськ.

"Російські сили дедалі більше домінують на північних підступах до Бахмута", — повідомляє розвідка.

Водночас, інша ситуація спостерігається під Вугледаром, де останнім часом окупанти намагалися вести наступальні операції наприкінці січня цього року. За даними Міноборони Британії, російські підрозділи на цьому напрямі, ймовірно, зазнали особливо тяжких втрат, оскільки командування ЗС РФ направило у бій недосвідчених солдатів. В результаті окупанти втекли, кинувши десятки одиниць військової техніки.

"Російські війська, ймовірно, бігли і кинули щонайменше 30 практично неушкоджених бронемашин в одному інциденті після невдалого штурму", — повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, 8 лютого Сили оборони ведуть бої в районі населених пунктів Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки та Часів Яр, де підрозділи російських військ намагаються взяти під контроль трасу, що з'єднує Бахмут і Слов'янськ.

Пресслужба військової частини А1108 9 лютого повідомила, що російські війська зазнали втрат у районі Вугледару. Українським бійцям на окремих дільницях вдалося знищити ворожу піхоту та техніку точними ударами артилерії.