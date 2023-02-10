Наблюдать за ВС РФ: Пентагон намерен возобновить сверхсекретные программы в Украине, — WP

По информации журналистов, США приостановили сверхсекретные операции перед вторжением РФ. До этого американские командос противодействовали российской пропаганде и занимались отправкой украинских оперативников на тайные разведывательные миссии на востоке Украины.

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Министерство обороны США призывает Конгресс возобновить финансирование сверхсекретных операций в Украине, которые приостановились перед полномасштабным вторжением РФ. В случае одобрения это позволит американским войскам специальных операций использовать украинских оперативников для наблюдения за передвижением ВС РФ и противодействия дезинформации. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц США.

По информации журналистов, в случае успеха эти программы могут возобновиться с 2024 года. Однако не ясно, разрешит ли администрация президента США Джо Байдена вернутся американским командос в Украину, или военные попытаются это сделать из соседней страны.

Официальные лица в Конгрессе не уверены, что Пентагон получит желаемый результат, поскольку члены Республиканской партии могут выступить против на фоне значительных сум, которые Вашингтон предоставляет Киеву. При этом другие представители Конгресса отмечают, что $15 млн в год, которые тратятся на секретные программы по всему миру, являются мизером в соотношении с выгодой.

Генерал в отставке Марк Шварц, который руководил спецоперациями в Европе, заявил, что американские военные чиновники стремятся возобновить работу в Украине, чтобы гарантировать, что "с трудом наработанные отношения" не будут потеряны по мере продолжения войны с РФ.

"Когда вы приостанавливаете эти действия из-за изменения масштаба конфликта, вы теряете доступ, а это означает, что вы теряете информацию и сведения о том, что на самом деле происходит в ходе конфликта", — сказал он.

Критики возобновления секретных программ в Украине отмечают, что это еще больше усилит участие Вашингтона в российско-украинской войне на фоне расширения военной помощи ВСУ. Кроме того, по их мнению, РФ может воспринять это как провокацию и расширить масштабы вторжения.

"То, что начиналось как разведывательная миссия, может быстро превратиться в боевые действия, когда в "суррогатов" начнут стрелять. Я думаю, что это реальный риск в Украине, и я не уверен, как Пентагон собирается изменить мнение людей в Конгрессе по этому поводу", — сказал один из чиновников.

Однако в Пентагоне говорят, что оперативники и их кураторы будут выполнять исключительно ненасильственные задачи.

Чем занимался Пентагон в Украине до вторжения РФ?

Перед вторжением силы специальных операций США проводили в Украине две суррогатные программы нерегулярных боевых действий.

Одна из них включала разбор российской пропаганды. После чего люди писали правду в своих блогах.

Американский спецназ использовал вторую программу для отправки украинских оперативников на тайные разведывательные миссии на востоке Украины.

"Мы обучали подставных лиц собирать разведывательные сигналы с батареи российских радаров… и тому подобное. Мы не обучали и не платили украинцам, чтобы они убивали россиян для нас", — сказал правительственный чиновник.

Марк Шварц рассказал, что США не снабжали их оружием, которое могло бы вызвать проблемы.

"Мы не собирались оснащать украинцев сложными средствами для использования взрывчатки, потому что если они пронесут ее через границу в Россию и будут использовать американскую взрывчатку для диверсионных операций, которые мы не санкционировали, это будет эскалацией", — заявил он.

Напомним, 9 февраля издание WP сообщало, что ВСУ используют данные Пентагона для ударов по российским базам и складов БК. Вашингтон наводит их на цель, чтобы сохранить боеприпасы и обеспечить точность удара.

Генерал США Джон Колашески рассказал, что Вашингтон намерен открыть в Европе центр обучения для членов НАТО центр по обучению использования установок HIMARS.