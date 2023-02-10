Пентагон помогает ВСУ наносить удары по российским базам и складам с боеприпасами, — СМИ

Журналисты пишут, что Штаты помогают украинским военным наводиться на цель, чтобы сохранить боеприпасы и обеспечить точность удара.

Related video

Украине требуются координаты от США, чтобы наносить удары по оккупантам при помощи передовых ракетных систем. Об этом пишет The Washington Post.

Издание пишет, что украинские силы почти никогда не запускают современные вооружения без конкретных координат, предоставленных военнослужащими США. Этот факт должен дать Вашингтону уверенность в том, что он сможет предоставить Киеву оружие большей дальности.

Ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского чиновника, Штаты помогают украинским военным наводиться на цель, чтобы сохранить боеприпасы и обеспечить точность удара. При этом сама Украина не ищет одобрения от Вашингтона, если нужно нанести удар. США предоставляют координаты и точную информацию о цели исключительно в консультативной роли.

По словам журналистов, чиновники из Пентагона заявили, что участие США в войне России и Украины очень ограничено.

"Мы давно признали, что делимся разведданными с Украиной, чтобы помочь им защитить свою страну от российской агрессии. И со временем мы оптимизировали то, как мы обмениваемся информацией, чтобы иметь возможность поддерживать их запросы и их процессы нацеливания с большей скоростью и масштабом", — заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

По его словам, именно ВСУ несут ответственность за поиск целей определение их приоритетности.

Неназванный украинский чиновник рассказал журналистам, что весь процесс происходит так: ВСУ определяют цели, которые надо поразить, затем информация отправляется старшему командованию и только после этого американским партнерам. По словам источника, американцы не всегда предоставляют запрошенные координаты. В таком случае украинские войска не открывают огонь.

Ранее Фокус сообщал, что Путин обвинил Украину в развязывании войны. Во время своего выступления президент страны-агрессора обвинил Киев в "блокаде" оккупированного Донбасса, добавив, что все началась с Революции достоинства в 2013 году.

Также сообщалось, что в Европе создадут центр обучения на системах HIMARS. По словам американского генерал-лейтенанта Джона Колашески, глядя на события в Украине, все 30 стран НАТО объединились для защиты своей территории. Кроме того, в Восточной Европе вырос спрос на системы HIMARS.