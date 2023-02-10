Пентагон допомагає ЗСУ завдавати ударів по російських базах і складах з боєприпасами, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що Штати допомагають українським військовим наводитися на мету, щоб зберегти боєприпаси та забезпечити точність удару.

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Україні потрібні координати від США, щоб завдавати ударів по окупантах за допомогою передових ракетних систем. Про це пише The Washington Post.

Видання пише, що українські сили майже ніколи не запускають сучасних озброєнь без конкретних координат, наданих військовослужбовцями США. Цей факт має дати Вашингтону впевненість у тому, що він зможе надати Києву зброю більшої дальності.

Посилаючись на неназваного високопосадовця, Штати допомагають українським військовим наводитися на ціль, щоб зберегти боєприпаси та забезпечити точність удару. При цьому сама Україна не шукає схвалення від Вашингтона, якщо потрібно завдати удару. США надають координати та точну інформацію про мету виключно у консультативній ролі.

За словами журналістів, чиновники з Пентагону заявили, що участь США у війні Росії та України дуже обмежена.

"Ми давно визнали, що ділимося розвідданими з Україною, щоб допомогти їм захистити свою країну від російської агресії. І згодом ми оптимізували те, як ми обмінюємося інформацією, щоб мати можливість підтримувати їхні запити та їхні процеси націлювання з більшою швидкістю та масштабом", — Заявив представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

За його словами, саме ЗСУ несуть відповідальність за пошук цілей визначення їхньої пріоритетності.

Неназваний український чиновник розповів журналістам, що весь процес відбувається так: ЗСУ визначають цілі, які треба вразити, потім інформація надсилається старшому командуванню і лише після цього американським партнерам. За словами джерела, американці не завжди надають запитані координати. У такому разі українські війська не відчиняють вогонь.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін звинуватив Україну у розв'язанні війни. Під час свого виступу президент країни-агресора звинуватив Київ у "блокаді" окупованого Донбасу, додавши, що все почалося з Революції гідності у 2013 році.

Також повідомлялося, що у Європі створять центр навчання на системах HIMARS. За словами американського генерал-лейтенанта Джона Колашескі, дивлячись на події в Україні всі 30 країн НАТО об'єдналися для захисту своєї території. Крім того, у Східній Європі зріс попит на системи HIMARS.