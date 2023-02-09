"Є відчуття терміновості": у Європі створять центр навчання на системах HIMARS, — генерал США

За словами американського генерал-лейтенанта Джона Колашескі, з огляду на події в Україні всі 30 країн НАТО об'єдналися для захисту своєї території. Крім того, у Східній Європі зріс попит на системи HIMARS.

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Збройні сили США мають намір відкрити в Європі центр навчання для членів Північноатлантичного альянсу з використання реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це розповів генерал-лейтенант Джон Колашескі, який відповідає за операції Сухопутних сил США на східному фланзі НАТО в інтерв'ю порталу "Голос Америки".

"Ми все ще перебуваємо на попередніх етапах, але ми, можливо, залучимо до цього представників кількох країн", — зазначив Колашескі.

Повідомляється, що після того, як системи HIMARS продемонстрували свою ефективність на війні в Україні, у країнах Східної Європи зріс попит на цей вид зброї.

"Вони [НАТО] бачать жорстокість того, що сталося в Україні, і є відчуття терміновості, є мета, і всі 30 країн об'єдналися для ефективного захисту території НАТО", — сказав американський генерал.

За словами Колашескі, академія HIMARS буде "подібна" до Академії підготовки персоналу для танків Abrams, яка була відкрита біля польського міста Познань у 2022 році.

Передбачається, що в згаданому центрі навчатимуться представники країн НАТО, які мають дозвіл на придбання американських далекобійних артилерійських систем. Зокрема, йдеться про Естонію, Польщу та Румунію.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур сказав журналістам, що війна в Україні показала, що "тривалий вогонь надзвичайно важливий". Естонія придбала шість систем HIMARS, постачання яких заплановано на 2024-2025 роки.

Новина про можливе відкриття центру навчання HIMARS з'явилася в ЗМІ після того, як Держдеп США схвалив продаж Польщі 18-ти пускових установок HIMARS разом із сотнями керованих реактивних систем залпового вогню й десятками тактичних ракетних систем.

Нагадаємо, що 4 січня американські ЗМІ повідомили про те, що попри всі заяви російської пропаганди ЗС РФ не вдалося знищити жодної установки HIMARS. У Білому домі зазначили, що Кремль не надав жодного доказу своїм словам про нібито знищення американських РСЗВ.

Фокус також писав про те, що 3 січня Telegram-канали повідомили про знищення Силами оборони України військової бази ЗС РФ у населеному пункті Праві Саги Херсонської області. Стверджується, що вогонь по місцю скупчення окупантів вели з РСЗВ HIMARS.