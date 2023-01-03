ЗСУ ударом із HIMARS знищили базу росіян у Херсонській області, — соцмережі (фото, відео)

У соцмережах припускають, що вогонь по місцю розташування загарбників міг скоригувати росіянин, який напередодні виставляв знімки з території готельного комплексу. Генштаб ЗСУ поки що офіційно не коментував знищення об'єкта на Херсонщині.

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Сили оборони України знищили військову базу ЗС РФ, розташовану в населеному пункті Праві Саги Херсонської області. Про це повідомляють Telegram-канали, передає Фокус.

Повідомляється, що знищена військова база ЗС РФ була облаштована у готельному комплексі Grand Prix у Правих Сагах. У підписі до відеороликів стверджується, що вогонь по базі відпочинку вели українські бійці з РСЗВ HIMARS.

[ + – ] Знищення військової бази ЗС РФ у Правих Сагах

За непідтвердженими даними, точного удару по об'єкту окупантів у захопленій Херсонщині було завдано після того, як один з окупантів у своїх соцмережах публікував фото з території бази відпочинку.

"Хто з мечем до нас прийде — від меча і загине", "Захистимо ТІНАО (префектура Троїцького та Новомосковського адміністративних округів Москви — ред.) від коричневої чуми", — йшлося у підписі до знімків, які у своєму акаунті "ВКонтакте" публікував російський загарбник Петро Ложковий.

[ + – ] ЗСУ знищили військову базу ЗС РФ, яку знімками видав окупант [ + – ] ЗСУ знищили військову базу ЗС РФ, яку знімками видав окупант [ + – ] ЗСУ знищили військову базу ЗС РФ, яку знімками видав окупант

На момент публікації матеріалу ані Генеральний штаб Збройних сил України, ані окупаційна адміністрація Херсонської області офіційно не коментували інформацію про знищення військової бази ЗС РФ у Правих Сагах.

Зазначимо, що 1 січня в соцмережах з'явилася інформація про завдання удару по колишньому 19-му профтехучилищу в Макіївці, в будівлі якого була розташована військова база ЗС РФ. За даними місцевих жителів, потужний вибух прогримів о 00:00 за місцевим часом, а внаслідок обстрілу могли загинути до 600 російських мобілізованих солдат.

Наступного дня, 2 січня, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення бази ЗС РФ у Макіївці. Українське командування стверджує, що внаслідок удару ліквідовано кілька одиниць бойової техніки, а втрати серед особового складу окупантів уточнюються.

Управління стратегічних комунікацій при ЗСУ (СтратКом), зі свого боку, повідомляло, що майже 400 російських військовослужбовців було ліквідовано внаслідок удару по військовій базі в Макіївці, і ще 300 осіб отримали різні поранення.