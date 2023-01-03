ВСУ ударом из HIMARS уничтожили базу россиян в Херсонской области, — соцсети (фото, видео)

В соцсетях предполагают, что огонь по месту расположения захватчиков мог скорректировать россиянин, выставлявший накануне снимки с территории гостиничного комплекса. Генштаб ВСУ пока официально не комментировал уничтожение объекта на Херсонщине.

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Силы обороны Украины уничтожили военную базу ВС РФ, которая была расположена в населенном пункте Правые Саги Херсонской области. Об этом сообщают Telegram-каналы, передает Фокус.

Сообщается, что уничтоженная военная база ВС РФ была обустроена в гостиничном комплексе Grand Prix в Правых Сагах. В подписи к видеороликам утверждается, что огонь по базе отдыха велся украинскими бойцами из РСЗО HIMARS.

[ + – ] Уничтожение военной базы ВС РФ в Правых Сагах

По неподтвержденным данным, точный удар по объекту оккупантов в захваченной Херсонщине был нанесен после того, как один из оккупантов в своих соцсетях публиковал фотографии с территории базы отдыха.

"Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет", "Защитим ТиНАО (префектура Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы — ред.) от коричневой чумы", — говорилось в подписи к снимкам, которые в своем аккаунте "ВКонтакте" публиковал российский захватчик Петр Ложковой.

[ + – ] ВСУ уничтожили военную базу ВС РФ, которую снимками выдал оккупант [ + – ] ВСУ уничтожили военную базу ВС РФ, которую снимками выдал оккупант [ + – ] ВСУ уничтожили военную базу ВС РФ, которую снимками выдал оккупант

На момент публикации материала ни Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, ни оккупационная администрация Херсонской области официально не комментировали информацию об уничтожении военной базы ВС РФ в Правых Сагах.

Отметим, что 1 января в соцсетях появилась информация о нанесении удара по бывшему 19-му профтехучилищу в Макеевке, в здании которого была расположена военная база ВС РФ. По данным местных жителей, мощный взрыв в прогремел в 00:00 по местному времени, а в результате обстрела могли погибнуть до 600 российских мобилизованных солдат.

На следующий день, 2 января, Генеральный штаб ВСУ подтвердил уничтожение базы ВС РФ в Макеевке. Украинское командование утверждает, что в результате удара ликвидировано несколько единиц боевой техники, а потери среди личного состава оккупантов уточняются.

Управление стратегических коммуникаций при ВСУ (СтратКом), в свою очередь, сообщало, что около 400 российских военнослужащих были ликвидированы в результате удара по военной базе в Макеевке, и еще 300 человек получили различные ранения.