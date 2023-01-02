Уничтожена техника и личный состав: Генштаб подтвердил удар ВСУ по базе ВС РФ в Макеевке

В ведомстве сообщили, что в районе сосредоточения россиян было уничтожено до 10 единиц техники ВС РФ разных типов. Однако число потерь среди российских военных уточняется.

Related video

В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили удары по базированию российских военных в оккупированной Макеевке Донецкой области. Об этом сказано в вечерней сводке ведомства за 2 января.

Сообщается, что удар украинских военных был нанесен 31 декабря. В районе сосредоточения россиян было уничтожено до 10 единиц техники ВС РФ разных типов. Тем временем число потерь среди российских военных уточняется.

В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки российские войска нанесли ракетный и 28 авиационных ударов, 27 из них были нацелены на гражданскую инфраструктуру. Для этого ВС РФ использовали иранские дроны Shahed-136, их все удалось сбить. Однако угроза дальнейших авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Сейчас российская армия, теряя много живой силы, сосредоточилась на наступлении на Бахмут. Также оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

Удар по Макеевке: что известно?

1 января СМИ сообщали, что в новогоднюю ночь ВСУ ударили по 19-м профтехучилище в оккупированной Макеевке, оно было полностью уничтожено. В здании дислоцировались мобилизованные солдаты российской армии, в результате чего могли погибнуть 600 оккупантов.

Позже бывший главарь пророссийских боевиков "Л/ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин подтвердил уничтожение военной базы ВС РФ Макеевке. По его словам, до сих пор окончательных цифр нет, поскольку множество людей числятся пропавшими без вести.

2 января в Минобороны РФ выступили с официальным заявлением, в котором подтвердили "прилет" по базе россиян в Макеевке. В ведомстве заявили, что было запущено 6 ракет с фугасной боевой частью из РСЗО HIMARS. В результате чего погибли якобы 63 военных РФ.