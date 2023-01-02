Знищено техніку й особовий склад: Генштаб підтвердив удар ЗСУ по базі ЗС РФ у Макіївці

У відомстві повідомили, що в районі зосередження росіян було знищено до 10 одиниць техніки ЗС РФ різних типів. Проте кількість втрат серед російських військових уточнюється.

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У Генштабі Збройних сил України підтвердили удари щодо базування російських військових в окупованій Макіївці Донецької області. Про це йдеться у вечірньому зведенні відомства за 2 січня.

Повідомляється, що удару українські військові завдали 31 грудня. У районі зосередження росіян було знищено до 10 одиниць техніки ЗС РФ різних типів. Водночас кількість втрат серед російських військових уточнюється.

У Генштабі розповіли, що минулої доби російські війська завдали ракетного та 28 авіаційних ударів, 27 із них були націлені на цивільну інфраструктуру. Для цього ЗС РФ використали іранські дрони Shahed-136, їх усі вдалося збити. Проте загроза подальших авіаційних і ракетних ударів залишається на всій території України.

Наразі російська армія, втрачаючи багато живої сили, зосередилася на наступі на Бахмут. Також окупанти намагаються покращити тактичне становище на Куп'янському й Авдіївському напрямках.

Удар по Макіївці: що відомо?

1 січня ЗМІ повідомляли, що в новорічну ніч ЗСУ вдарили по 19-му профтехучилищу в окупованій Макіївці, воно було повністю знищене. У будівлі дислокувалися мобілізовані солдати російської армії, внаслідок чого могли загинути 600 окупантів.

Пізніше колишній ватажок проросійських бойовиків "Л/ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін підтвердив знищення військової бази ЗС РФ Макіївці. За його словами, досі остаточних цифр немає, оскільки багато людей вважаються зниклими безвісти.

2 січня в Міноборони РФ виступили з офіційною заявою, де підтвердили "приліт" по базі росіян у Макіївці. У відомстві заявили, що було запущено 6 ракет із фугасною бойовою частиною з РСЗВ HIMARS. Унаслідок цього загинули нібито 63 військових РФ.