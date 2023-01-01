Майже 600 загиблих: у Макіївці було знищено базу ЗС РФ, — ЗМІ (фото, відео)

Росіяни, як стверджують місцеві жителі, облаштували свій військовий об'єкт у будівлі колишнього профтехучилища. "Бавовна" в окупованій Макіївці сталась рівно о 00:00 за місцевим часом.

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У ніч із 31 грудня на 1 січня було знищено 19 профтехучилище в Макіївці, в якому дислокувалися мобілізовані солдати російської армії, внаслідок чого могли загинути до 600 загарбників. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, але окупаційна адміністрація Донецької області поки що ніяк не коментує і не підтверджує те, що сталося.

За словами джерела, яке отримало інформацію "практично з перших вуст", училище, що знаходилося в районі Шлях Ілліча на перетині вулиць Кремлівська та Чугуївська, зруйноване вщент.

"ПЕКЕЛЬНЕ ПЕКЛО. Наші знесли з Хаймарса розклад рашистів у 19 бурсі. Як будівлі училища більше не існує", — пише користувач під ніком @Hugo_StiglitzUA. Він додав, що в бурсі була велика кількість особового складу ЗС РФ.

"І вбили їх рівно о 00:00. Мій інсайдер сидів за столом і рівно в "куранти" вилетіли шибки в будинку.

За словами очевидців, трупи військових розкидало по району і на тротуари.

[ + – ] ПТУ №19 знаходилось на вул. Кремлівській, 48

Місцеві жителі по-різному відреагували на те, що трапилося. Якщо одні співчувають загиблим і говорять про зрадників серед своїх, інші щиро радіють.

"По заслузі. Днями рашисти вбили циганську сім'ю з восьми людей пострілами в голову. Серед них троє дітей, одному рік був. Нехай їм влаштують гойду за всіх дітей", "Круто. Я донецька. І я рада за Макіївку)", "Той, хто ступив на Шлях Ілліча має бути готовий зустрітися з Іллічем. АУФ", "Так, правда. Дізналася сьогодні ввечері. У місцевих новинах нічого не пишуть", "Це не Москва, але все одно мені подобається!" — пишуть у мережі ті, хто чекає на Донбасі ЗСУ.

Українська сторона теж нічого не повідомляє з приводу того, що сталося, проте в ранковому зведенні Генштабу — + 760 загиблих російських військових за останню добу.

Нагадаємо, напередодні Нового року російські окупаційні війська зазнали величезних втрат під Бахмутом.