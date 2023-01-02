В Минобороны РФ подтвердили "прилет" по базе в Макеевке: сколько признали погибших

1 января в оккупированной Макеевке уничтожили базу мобилизованных солдат РФ. Пропагандисты утверждали о сотнях раненых и погибших. Минобороны РФ заявляет о 63 погибших.

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Министерство обороны РФ подтвердило украинский удар по военной базе в Макеевке. Они заявили о гибели 63 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В оборонном ведомстве заявили, что ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских войск в Макеевке. Всего было запущено 6 ракет с фугасной боевой частью, из которых 2 якобы удалось перехватить.

"В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих", — заявили в Минобороны.

Добавим, что российские пропагандисты и военные корреспонденты сообщают о гораздо больших потерях. Вместе с тем они обвиняют военных в том, что они использовали мобильную связь, по которой ВСУ смогли вычислить их местоположение.

Экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков заявил, что в результате удара по Макеевке счет погибших и раненых "идет на многие сотни". Однако точное количество он не стал. В результате удара HIMARS сдетонировали боеприпасы на базе, что привело к таким масштабным разрушениям.

Пропагандист Владимир Романов также заявляет о больших потерях. По состоянию на 15:00 потери составили более 200 военных.

Удар по базе в Макеевке: что говорят в Украине?

По данным СтратКома ВСУ, в здании ПТУ-19 в Макеевке погибло около 400 мобилизованных, около 300 получили ранения различной степени тяжести. Здание училища разрушено до основания.

В телеграм-каналах сообщалось, что в результате "прилета" удалось ликвидировать около 600 мобилизованных солдат РФ. Местные жители утверждают, что трупы разбросало по территории рядом с профтехучилищем.

Напомним, 1 января в СМИ сообщили об ударе по российской базе в Макеевке.

2 января роспропагандист Владимир Соловьев заявил, что жизнь "сильно переоценена", поэтому не стоит бояться того, что неизбежно.