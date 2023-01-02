"Жизнь сильно переоценена": пропагандист Соловьев призвал россиян не бояться смерти (видео)

Российский телеведущий, активно поддерживающий войну против Украины, уверен, что "попадет в рай".

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Пропагандист Владимир Соловьев призвал россиян не бояться смерти и сказал, что "жизнь сильно переоценена". Об этом он заявил в эфире своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на государственном канале "Россия 1".

Обсуждая жизни военных страны-агрессора, он подчеркнул, что не стоит бояться того, что неизбежно.

При этом он отметил, что сам надеется попасть в рай.

"Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более, мы же в рай попадем!" — прокомментировал Соловьев.

Телеведущий также уточнил, что смерть "это окончание одного земного пути и начало другого".

В то же время пропагандист заявил, что на фронте в Украине российские солдаты якобы "четко понимают, за что они воюют".

Напомним, 1 января в ВСУ раскрыли подробности "бавовны" в оккупированной Макеевке в новогоднюю ночь. По данным СтратКома ВСУ, всех мобилизованных в оккупированном городе разместили в здании ПТУ-19. В новогоднюю ночь училище было разрушено до основания вместе с военными.

2 января уничтожение военной базы ВС РФ в городе в Донецкой области подтвердил бывший главарь пророссийских боевиков "Л/ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин. Объект, в котором размещался личный состав, был уничтожен не только в результате попадания снаряда, но и детонации боекомплекта, складированного в этом же здании.