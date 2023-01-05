У Білому домі розповіли, чи вдалося ЗС РФ знищити бодай один HIMARS

Міністерство оборони РФ регулярно заявляє про знищення HIMARS, однак у Штатах немає підтвердження цієї інформації.

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Прессекретар Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що ЗС РФ не вдалося знищити жодної установки HIMARS, незважаючи на всі заяви в РФ. Про це повідомляє The Hill.

У Білому домі заявили, що немає жодного підтвердження від Кремля про нібито знищення установок HIMARS. У розмові з журналістами Кірбі заявив, що він бачив заяви РФ про знищення американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, проте США такі дані не мають.

"Давайте будемо тут максимально зрозумілими. Це війна Росії проти України, Путін може стверджувати все, що він хоче, що це боротьба проти Заходу, що це США воює проти Росії чи НАТО, проте ми всі знаємо, що це нісенітниця", — заявив Кірбі. .

Також він заявив, що Штати продовжать свою підтримку українського народу, який зазнає російського вторгнення безпрецедентного масштабу. Тому Україна й надалі отримуватиме системи для самооборони.

Наразі серед арсеналу західних РСЗВ на озброєнні ЗСУ є 18 HIMARS. За даними відкритих джерел, Міноборони РФ вже відрапортувало про знищення 27 HIMARS.

[ + – ] Заява Міноборони РФ про "знищення" HIMARS

Нагадаємо, 4 січня у "Голосі Америки" заявили, що США готують новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійде партія HIMARS.

28 грудня у США заявили, що Україна отримає автоматизовані системи IFATDS для HIMARS. Система призначена для підвищення ефективності контрбатарейної боротьби.