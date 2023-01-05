В Белом доме рассказали, удалось ли ВС РФ уничтожить хоть один HIMARS

Министерство обороны РФ регулярно заявляет об уничтожении HIMARS, однако в Штатах нет подтверждения этой информации.

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Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ВС РФ не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS несмотря на все заявления в РФ. Об этом сообщает The Hill.

В Белом доме заявили, что нет ни одного подтверждения от Кремля о якобы уничтожении установок HIMARS. В разговоре с журналистами Кирби заявил, что он видел заявления РФ об уничтожении американских реактивных систем залпового огня HIMARS, однако у США таких данных нет.

"Давайте будем здесь предельно понятными. Это война России против Украины, Путин может утверждать все, что он хочет, что это борьба против Запада, что это США воюет против России или НАТО, однако мы все знаем, что это чушь", — заявил Кирби.

Также он заявил, что Штаты продолжат свою поддержку украинского народа, который потерпает от российского вторжения беспрецедентного масштаба. Поэтому Украина и дальше будет получать системы для самообороны.

На данный момент среди арсенала западных РСЗО на вооружении ВСУ есть 18 HIMARS. По данным из открытых источников, Минобороны РФ уже отрапортовало об уничтожении 27 HIMARS.

[ + – ] Заявление Минобороны РФ об "уничтожении" HIMARS

Напомним, 4 января в "Голосе Америки" заявили, что США готовят новый пакет военной помощи Украине. В него войдет партия HIMARS.

28 декабря в США заявили, что Украина получит автоматизированные системы IFATDS для HIMARS. Система предназначена для повышения эффективности контрбатарейной борьбы.