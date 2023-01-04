Новые HIMARS: США готовят новый пакет военной помощи для Украины, — СМИ

По словам журналиста, США будут вести переговоры с компаниями, детали которых находили в иранских беспилотниках. Кроме того, Байден подтвердил, что Штаты готовят бронемашины Bradley для Украины.

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Соединенные Штаты планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи, в котором предусмотрены новые ракетные системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил корреспондент издания "Голос Америки" Михаил Комадовский в Twitter.

"США планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни и недели, заявил Джон Кирби из Совета национальной безопасности. Он отмечает, что новая помощь может включать в себя дополнительные ракетные установки #HIMARS", — сообщил журналист.

Кроме того, Комадовский сообщил, что США ищут способы повлиять на иранское производство дронов с помощью санкций, экспортного контроля и переговоров с частными компаниями, детали которых использовались в производстве БПЛА. Отметим, что в одном из сбитых иранских дронов нашли запчасти 13 американских компаний.

Также журналистка Bloomberg в Twitter сообщила, что США действительно готовят боевые машины Bradley для Украины. По ее словам, это подтвердил президент Джо Байден, когда его спросили об этом на взлетной полосе в штате Кентукки.

"Подтверждает нашу сенсацию", — отметила журналистка.

Ранее Фокус писал, что СМИ выяснили, что в США обсуждают передачу Украине БМП M2 Bradley. По словам экс-аналитика Белого дома по вопросам оборонного бюджета Марка Канкиана, боевые машины пехоты Bradley значительно расширят наземные боевые возможности ВСУ.

Также напомним, что сотрудник американского аналитического центра "Атлантический совет" Питер Дикинсон заявил, что Украина накапливает войска и боеприпасы для нового масштабного наступления.

Еще сообщалось, что РосСМИ пишут, что в России появился аналог систем для "умного" управления бомбами JDAM. Прототип уже прикрепили к авиабомбе ФАБ-500.