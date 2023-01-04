Украина готовит следующее крупное наступление: какие районы освободят ВСУ

По словам Питера Дикинсон из "Атлантического совета", ВСУ нужно сохранить набранный темп после того, как в сентябре была освобождена Харьковская область и затем — Херсон.

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Все больше экспертов сходятся во мнении, что в ближайшее время в войне в Украине может наступить перелом. Сотрудник американского аналитического центра "Атлантический совет" Питер Дикинсон заявил, что Украина накапливает войска и боеприпасы для нового масштабного наступления. Об этом сообщает Euronews.

"Украина собирает войска и боеприпасы для новой крупной атаки на российские позиции", — сказал он.

ВСУ нужно сохранить набранный темп после того, как в сентябре была освобождена Харьковская область и затем — Херсон, считает Дикинсон.

К тому же, новое наступление важно с точки зрения сохранения поддержки международного сообщества и "демонстрации того, что их огромные финансовые и военные усилия дают результат".

Украина должна нанести удар, пока земля еще мерзлая

[ + – ] ВСУ могут занять значительные территории, вероятнее всего, к концу зимы.

Полковник армии США в отставке Лиам Коллинз заявил, что ранней весной наступать будет сложнее, поэтому стоит ожидать удара Украины еще зимой.

Бойцам ВСУ проще действовать в сложных окружающих условиях, по сравнению с ВС РФ, чья логистика нарушена и моральный дух сломлен.

Единственное преимущество российских войск — в том, что их много.

Наступление на юге

Дикинсон считает, что самое очевидное место для удара ВСУ — в районе Приазовья.

Наступление в районе Бердянска или Мелитополя позволит изолировать российские войска и отрезать снабжение из Крыма.

К тому же, такое наступление может оказаться более масштабным по сравнению с наступлением в районе Херсона, где российские силы оказались, по сути, отрезанными и блокированными.

[ + – ] Украинские военные

Сейчас российские войска окапываются на меньшей территории, поэтому их сложнее выбить. Вместе с тем, у ВС РФ нет возможностей для ответа огневой мощью. Они лишь накапливают артиллерийские системы, но в тактическом и стратегическом смысле такой подход не дает существенных преимуществ.

Разрушение линий снабжения российских войск позволит ВСУ занять значительные территории, вероятнее всего, к концу зимы.

Сюрприз от ВСУ

Украина может застать россиян врасплох, публикуя ложные сведения.

Питер Дикинсон считает, что может произойти нечто подобное, что предшествовало наступлению в Харьковской области, когда перед началом боевых действий неоднократно сообщалось о наступлении в другом районе.

Напомним, что ВС РФ потеряли в Украине 250 тысяч солдат и 70% ракет. Именно во столько французский адмирал Эрве Блежан оценил потери российских войск.

Ранее Фокус сообщал, что глава "Энергоатома" рассказал, как вернуть контроль над Запорожской АЭС. Петр Котин считает, что создать зону безопасности вокруг ЗАЭС нельзя, поэтому возможен только силовой сценарий возвращения контроля над ЗАЭС.