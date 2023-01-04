Россия потеряла в Украине 250 тысяч солдат и 70% ракет, — адмирал Франции

По данным Эрве Блежана, только убитыми оккупанты потеряли 60 тысяч человек. Также в списке потерь вооруженных сил противника — 60% танков, 40% бронетранспортеров и 20% артиллерии.

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Вооруженные силы РФ по состоянию на ноябрь 2022 года потеряли в войне против Украины 60% своих танков и 250 тысяч человек личного состава. Также российская армия лишилась 70% всего запаса своих ракет, предназначенных для поражения наземных целей. Такие данные приводятся в стенограмме от 16 ноября 2022 выступления командующего Военной миссией ЕС французского адмирала Эрве Блежана.

"По меньшей мере 60 тысяч российских военных были убиты и втрое больше ранены, что означает, что около 250 тысяч российских военных сейчас неспособны к ведению боя", — сообщил адмирал в ходе выступления перед депутатами Национальной ассамблеи Франции.

Вместе с тем командующий сказал, что потери украинской стороны подсчитать труднее — они меньше, чем у России, но тоже значительны.

По словам адмирала, российские вооруженные силы вынуждены полагаться на поставки вооружения из Ирана и Северной Кореи, поскольку армия лишилась 60% танков и 70% ракет. В таких условиях оккупантам приходится использовать ракеты зенитно-ракетных комплексов, однако в этом случае существуют большие проблемы с точностью поражения целей, отметил Блежан.

Помимо этого с начала полномасштабного вторжения в Украину вооруженные силы противника потеряли 40% бронетранспортеров и 20% артиллерии.

Прогнозы на 2023 год

Блежан предположил, что весной этого года украинская армия возобновит активные наступательные действия. Однако для этого ВСУ необходимо сформировать три новых армейских корпуса численностью около 75 тысяч военнослужащих. По его словам, эта цифра сопоставима численности сухопутной оперативной группы французской армии.

Адмирал считает, что война в Украине перешла в фазу истощения, поэтому в этом году украинским вооруженным силам как никогда понадобится военная поддержка союзников, и в первую очередь, в плане ремонта и замены поврежденного или уничтоженного вооружения и оборудования.

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