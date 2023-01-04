Росія втратила в Україні 250 тисяч солдат і 70% ракет, — адмірал Франції

За даними Ерве Блежана, лише вбитими окупанти втратили 60 тисяч людей. Також у списку втрат збройних сил противника — 60% танків, 40% бронетранспортерів і 20% артилерії.

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Збройні сили РФ станом на листопад 2022 року втратили у війні проти України 60% своїх танків і 250 тисяч осіб особового складу. Також російська армія втратила 70% усього запасу своїх ракет, призначених для ураження наземних цілей. Такі дані наводяться в стенограмі від 16 листопада 2022 року виступу командувача Військової місією ЄС французького адмірала Ерве Блежана.

"Щонайменше 60 тисяч російських військових було вбито й утричі більше поранено, що означає, що майже 250 тисяч російських військових зараз не здатні до ведення бою", — повідомив адмірал у процесі виступу перед депутатами Національної асамблеї Франції.

Водночас командувач сказав, що втрати української сторони підрахувати важче — вони менші, ніж у Росії, але також значні.

За словами адмірала, російські збройні сили змушені покладатися на постачання озброєння з Ірану та Північної Кореї, оскільки армія втратила 60% танків і 70% ракет. У таких умовах окупантам доводиться використовувати ракети зенітно-ракетних комплексів, однак у цьому випадку існують великі проблеми з точністю ураження цілей, зазначив Блежан.

Крім цього, з початку повномасштабного вторгнення в Україну збройні сили противника втратили 40% бронетранспортерів і 20% артилерії.

Прогнози на 2023 рік

Блежан припустив, що навесні цього року українська армія відновить активні наступальні дії. Однак для цього ЗСУ необхідно сформувати три нові армійські корпуси чисельністю приблизно 75 тисяч військовослужбовців. За його словами, цю цифру можна порівняти з чисельністю сухопутної оперативної групи французької армії.

Адмірал вважає, що війна в Україні перейшла у фазу виснаження, тому цього року українським збройним силам як ніколи знадобиться військова підтримка союзників, і насамперед у плані ремонту та заміни пошкодженого чи знищеного озброєння та обладнання.

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Раніше повідомлялося, що втрати серед штурмових груп російських військ у районі Бахмута становили 80% від загальної кількості. Заступник командира 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади Нацгвардії Володимир Назаренко 4 січня повідомив, що окупанти використовують тактику штурму нечисленними групами по 10-20 осіб і зазнають великих втрат.