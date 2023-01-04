Втрати Росії перевищать $10 млрд: як французи вдарили по постачанні РФ скрапленого газу

Французька компанія GTT призупинила роботу в Росії. Експерти вважають, що РФ буде остаточно заблокована в частині LNG-інфраструктури та флоту з перевезення зрідженого природного газу.

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Інжинірингова компанія із Франції GTT оголосила про припинення роботи в Росії. Як сказано у повідомленні компанії, таке рішення ухвалено після проведеного компанією аналізу восьмого та дев'ятого пакетів санкцій ЄС, які були запроваджені через агресію Росії проти України.

"З 8 січня GTT призупинить контракт з російською судноплавною компанією "Зірка" щодо будівництва 15 газовозів криголамного класу. Участь французької компанії обмежиться завершенням проєктів двох суден. GTT більше не включатиме в свій план замовлень проєкти в Росії", — зазначено у заяві французького виробника контейнерних систем, які у всьому світі використовують для перевезення та зберігання зрідженого природного газу.

На думку аналітика енергетичних ринків Максима Білявського, тепер агресор буде остаточно заблокований у частині LNG-інфраструктури та флоту з перевезення скрапленого природного газу.

"Все це стало можливим завдяки санкціям ЄС, які призвели до розірвання контрактів між ордою та єдиним у світі виробником (французька GTT) мембранних контейнерних систем для зберігання зрідженого газу за наднизьких температур", — пише Максим Білявський на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

За його словами, втратами РФ від зупинки співпраці з GTT стане припинення будівництва 13 танкерів. "Кожен із них має середню ємність 0,18 млн. кубометрів зрідженого газу, що пропорційно 108 млн. куб. м блакитного палива після регазифікації. Тобто за один рейс усі ці танкери гіпотетично можуть транспортувати 1,4 млрд куб.м, які за поточними ринковими цінами коштують $1,3 млрд. За ці кошти агресор міг закупити понад 80 ракет для обстрілу цивільних об'єктів", — пояснив експерт.

[ + – ] Після відмови французької компанії GTT працювати в Росії, ймовірно, РФ матиме проблеми з плановою експлуатацією прибережної LNG-інфраструктури. Фото: Qatargas

Крім того, як зазначив Білявський, буде розірвано довгострокові контракти на приблизно 11,2 млрд куб.м природного газу/рік, що відповідає, в середньому, восьми рейсам усіх запроєктованих танкерів і недоотриманню щороку $10,64 млрд до бюджету агресора.

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"У агресора будуть суттєві проблеми з плановою експлуатацією прибережної LNG-інфраструктури, що означає повну її зупинку в перспективі 12 місяців через відсутність ліцензійного технічного нагляду. Тобто, в перспективі зупиниться відвантаження на LNG-терміналах, які вже діють, що теж позначиться на падінні Експортних доходів. Звичайно, ворог може знехтувати правилами безпечної експлуатації, але в такому разі суттєво зростає ризик втрати герметичності ємностей, а отже, масштабування "бавовни" на таких об'єктах ", — вважає Максим Білявський.

Раніше Фокус писав, що ціна газу на найбільшому хабі Європи в Нідерландах (TTF) знизилася до 24 лютого 2022 року.

Як повідомлялося, експорт російського газу компанії "Газпром" на ключові ринки західних країн скоротився майже вдвічі у 2022 році — "Газпром" продав закордонним покупцям понад 100,9 млрд. куб. м палива.