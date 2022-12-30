Ціна на газ у Європі вперше з вторгнення в Україну знизилася до мінімуму: що відбувається

За два дні до початку повномасштабної війни, 22 лютого, газ на TTF торгувався на рівні 79,9 євро за мегават-годину, але 24 лютого котирування "стрибнули" до 128 євро.

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Вартість газу на найбільшому хабі Європи в Нідерландах (TTF) знизилася до рівня 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Наразі газ дешевшає на тлі теплої погоди, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що під час торгів у середу, 28 грудня, газ торгувався за ціною, нижчою за 76,7 євро за мегават-годину, що є найнижчим показником із моменту нападу РФ на Україну. Потім вартість газу піднялася до 83,7 євро, а в четвер, 29 грудня, газ коштував уже 85,50 євро за мегават-годину.

За два дні до початку повномасштабної війни, 22 лютого, газ на TTF торгувався на рівні 79,9 євро за мегават-годину. Вже 24 лютого котирування "стрибнули" до 128 євро. Максимальні значення були зафіксовані у серпні 2022 року, коли ціна на газ наблизилася до позначки 350 євро за мегават-годину.

При цьому попереду в Європи ще кілька місяців опалювального сезону, тому аналітики вважають, що дефіцит енергії може стати проблемою і наступної зими. Але трейдери також враховують наслідки рецесії, яку очікують у кількох великих європейських країнах, яка може знизити попит на енергію.

Ціни на газ для українців: що буде з тарифами після Нового року

Серед усіх постачальників природного газу найнижчу ціну в січні запропонувала компанія "Еру людям" — 7,7 грн за кубометр газу. В інших компаній умови такі:

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7,799 грн;

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" — 7,96 грн;

ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ" — 7,99 грн;

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8,20 грн;

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТМ "СВІЛОТГАЗ" (ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС") — 9,99 грн.

"Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн.

Нагадаємо, що Україні для стабільного опалювального сезону 2022/2023 необхідно імпортувати майже 2 млрд кубометрів "блакитного палива". При цьому на зиму країна накопичила приблизно 14 млрд кубометрів газу.

Раніше Фокус дізнавався, як може зрости ціна електроенергії у 2023 році. Справа в тому, що зараз ціна електроенергії зафіксована до 31 березня, але це не означає, що з квітня 2023 року Кабмін не буде в терміновому порядку підвищувати тарифи.