Газ на зиму: скільки "блакитного палива" ще потрібно Україні для опалювального сезону

Уряд вже надає непряму фінансову підтримку "Нафтогазу" у формі зниження ренти на газ, а також відшкодовує групі витрати, пов'язані із покладанням спеціальних обов'язків щодо надання громадських послуг.

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Україна розпочала опалювальний сезон із запасами газу в підземних сховищах на рівні 14 млрд кубометрів. Але щоб стабільно пройти зимовий період, наша країна потребує імпорту ще 2 млрд кубометрів "блакитного палива". Про це йдеться у тексті Меморандуму МВФ у рамках нової Моніторингової програми для України.

"Потреба в імпорті не менше 2 млрд кубометрів газу найближчими місяцями для забезпечення опалювального сезону та покриття збільшення використання газу у структурі виробництва електроенергії чинить тиск на фінанси "Нафтогазу", — сказано в документі.

Зазначається, що уряд вже фінансово підтримує компанію "Нафтогаз":

зниженням ренти на газ

відшкодуванням групи витрат, пов'язаних із покладанням спеціальних обов'язків щодо надання громадських послуг (ПЗГ).

"Якщо відбудеться несприятливий сценарій, за яким будуть потрібні великі обсяги імпорту газу, ми забезпечимо мобілізацію коштів з відповідних джерел фінансування", — йдеться у Меморандумі.

Видобути газ. Що відбувається з видобутком природного газу у воєнний час

Незважаючи на відсутність масованих атак на газові мережі, удари по важливих газових об'єктах восени 2022 року все ж таки були. Йдеться про влучення російської ракети 17 листопада по одному з газодобувних об'єктів компанії "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз". Втім, пошкодження там не мали серйозного впливу на темпи прокачування газу.

"Там постраждала компресорна станція, але критичних пошкоджень не завдано. Більше шкоди газовидобутку нашому завдано у прифронтовій смузі або де була окупація, ось там більше пошкоджень. Цього разу оперативну здатність системи було відновлено швидко", — розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Загалом із видобутком газу все не так уже й погано. Незважаючи на військові дії, на сході країни продовжують роботу об'єкти компанії "Укргазвидобування" — у жовтні компанія запустила нову свердловину в Харківській області з дебетом понад 140 тис. куб. м газу на добу. Після деокупації ЗСУ територій Харківської області компанія оперативно відновлює видобуток там, де він був неможливий у період окупації.

"Співробітники "Укргазвидобування" відновили роботу кількох інфраструктурних об'єктів на деокупованій території України та готуються до запуску інших. Результатом стане додатковий видобуток близько 500 тис. куб. м природного газу на день", — йдеться у повідомленні компанії.

Раніше стало відомо, що Кабмін виділить місцевим бюджетам 14 млрд грн у вигляді субвенцій, що дозволить стримати подорожчання опалення та гарячої води у період опалювального сезону.

Також повідомлялося, чому українцям доведеться платити більше за опалення у 2023 році.