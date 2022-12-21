Буде тепло та гаряча вода: у Кабміні визначились із тарифами на комуналку взимку

Як зазначив прем'єр-міністр України, тарифи на тепло та гарячу воду для людей залишаться без змін, а в підприємств теплопостачання з'явиться можливість для безперебійної роботи та ремонтів.

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Місцеві бюджети отримають від Кабміну України 14 млрд грн у вигляді субвенцій, що дозволить стримати подорожчання опалення та гарячої води у період опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, за словами глави уряду, тарифи на тепло та гарячу воду для українців залишаться без змін, а в підприємств теплопостачання з'явиться можливість безперебійної роботи та ремонтів.

"Ми давали обіцянку, що уряд допомагатиме і підтримуватиме місцеву владу. І ми цю обіцянку виконуємо", — сказав Денис Шмигаль.

Як і чому зростають борги за комуналку у воєнний час

Після вторгнення Росії українці передбачувано стали ще гірше платити за комуналку, ніж до війни.

"Рівень неплатежів за комунальні послуги в Україні остаточно невідомий, тому що дані не публікуються з лютого 2022 року, — коментує теперішню ситуацію керівник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. — Але, виходячи з моїх розрахунків, заборгованість за житлово-комунальні послуги, ймовірно, становить значно понад 100 млрд грн”.

У масштабах українського держбюджету це колосальна сума. Для порівняння: за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, витрати на оборону після повномасштабного вторгнення Росії становили понад 400 млрд грн, про що нещодавно писав Фокус.

За спостереженнями Олега Попенка, під час війни платіжна дисципліна має регіональний характер:

на територіях, де йдуть активні бойові дії, платять не більше ніж 10%

у центральній Україні — 50-70%, залежно від області

на заході України — близько 80-85%

На думку Попенка, такий рівень платежів є критичним для комунального сектора.

Раніше Фокус розповідав, що українцям можуть переглянути тарифи на газ. Як пояснив голова податкового комітету Данила Гетманцева, теперішній тариф невиправдано низький, перегляд цін може відбутися вже у квітні 2023 року.

Також повідомлялося, чому українцям доведеться платити більше за опалення у 2023 році.