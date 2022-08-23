Сотні мільярдів: Шмигаль розповів, скільки витратила Україна на оборону після вторгнення РФ (відео)

За словами глави уряду, понад 40% усього, що Україна витрачає з державного бюджету, йде на потреби армії.

З держбюджету України понад 400 мільярдів гривень було витрачено на оборону після повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у себе на каналі Telegram.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії видатки державного бюджету становили майже 1 трлн. З них понад 420 млрд грн було витрачено на оборону та безпеку нашої країни. Тобто понад 40% усього, що ми витрачали з державного бюджету, — це потреби армії", — написав глава уряду.

За його словами, 288 млрд грн було спрямовано на зарплати військовим, а 135 млрд грн на придбання та ремонт техніки, боєприпаси й іншу продукцію оборонного призначення.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час саміту "Кримська платформа" заявив, що Путін планує напад на нові частини України. Він зазначив, що країнам важливо об'єднатися і не дозволити, щоб силою зброї змінювалися державні кордони.

Також ми писали, що Зеленський пригрозив РФ потужною відповіддю на обстріл Києва у День Незалежності. Президент наголосив, що ризики атаки такі самі, як і в будь-який інший день з початку повномасштабної війни.

Додамо, що Фокус у своїй оглядовій статті писав, до чого готуватись українцям 23-24 серпня.