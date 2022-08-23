Путін планує напад на нові частини України — Джонсон (відео)

За словами прем'єра Великої Британії, країнам важливо об'єднатися та не дозволити, щоб силою зброї змінювалися державні кордони. Він наголосив, що важливо надавати Україні всю необхідну допомогу, допоки РФ не припинить вести війну.

Президент Російської Федерації Володимир Путін хоче зробити з Україною те, що з Кримом. Таку думку висловив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час саміту "Кримська платформа".

За словами Джонсона, російський лідер хоче анексувати всю територію України.

"Путін, ми бачимо, планує напад на нові частини України. Він хоче всю Україну. Хоче зробити з нею те саме, що вже зробив із Кримом. Він готує анексію. Готує більше фальшивих референдумів", — сказав прем'єр-міністр.

Джонсон зазначив, що важливо об'єднатися і не дозволити, щоб силою зброї змінювалися державні кордони.

"Ми ніколи не визнаємо російської анексії Криму чи будь-якої іншої частини української території. Перед обличчям путінського нападу ми повинні й надалі надавати українським друзям усю військову підтримку, гуманітарну, економічну, дипломатичну допомогу, чого вони потребують, поки Росія не припинить цю жахливу війну і не забере свої сили з усієї території України", — додав Джонсон.

[ + – ] Джонсон виступив на "Кримській платформі"

Раніше ми повідомляли, що президент України у своєму виступі на "Кримській платформі" згадав про всі злочини росіян, які вони скоїли стосовно Криму та кримських татар.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що генсек НАТО візьме участь у саміті Кримської платформи. Через воєнний стан в Україні Столтенберг не приїхав у Київ особисто, але 23 серпня пообіцяв виступити на саміті платформи в режимі відеоконференції.

Фокус також писав, що глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає створення Кримської платформи та її підтримку Туреччиною серйозним ударом по курсу президента Росії Володимира Путіна. За словами Кулеби, позиція Туреччини важлива не лише тому, що країна не визнає Крим російським, а й з тієї причини, що Анкара може вплинути на думку інших країн у цьому питанні.