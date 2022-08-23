Путин планирует нападение на новые части Украины — Джонсон (видео)

По словам премьера Великобритании, странам важно объединиться и не позволить, чтобы силой оружия менялись государственные границы. Он подчеркнул, что важно оказывать Украине всю необходимую помощь, пока РФ не прекратит вести войну.

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет сделать с Украиной то, что с Крымом. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время саммита "Крымская платформа".

По словам Джонсона, российский лидер хочет аннексировать всю территорию Украины.

"Путин, мы видим, планирует нападение на новые части Украины. Он хочет всю Украину. Хочет сделать с ней то же, что уже сделал с Крымом. Он готовит аннексию. Готовит больше фальшивых референдумов", — сказал премьер-министр.

Джонсон отметил, что важно объединиться и не позволить, чтобы силой оружия менялись государственные границы.

"Мы никогда не признаем российской аннексии Крыма или любой другой части украинской территории. Перед лицом путинского нападения мы должны и дальше оказывать украинским друзьям всю военную поддержку, гуманитарную, экономическую, дипломатическую помощь, в чем они нуждаются, пока Россия не прекратит эту ужасную войну и не заберет свои силы со всей территории Украины", — добавил Джонсон.

[ + – ] Джонсон выступил на "Крымской платформе"

Ранее мы сообщали, что президент Украины в своем выступлении на "Крымской платформе" вспомнил о всех преступлениях россиян, которые они совершили по отношению к Крыму и крымским татарам.

Напомним, ранее стало известно, что генсек НАТО примет участие в саммите Крымской платформы. Из-за военного положения в Украине Столтенберг не приехал в Киев лично, но 23 августа пообещал выступить на саммите платформы в режиме видеоконференции.

Фокус также писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает создание Крымской платформы и ее поддержку Турцией серьезным ударом по курсу президента России Владимира Путина. По словам Кулебы, позиция Турции важна не только потому, что страна не признает Крым российским, но и по той причине, что Анкара может повлиять на мнение других стран в этом вопросе.