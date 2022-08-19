Генсек НАТО візьме участь у саміті Кримської платформи

Через воєнний стан в Україні Столтенберг не приїде до Києва особисто, але 23 серпня виступить на саміті платформи в режимі відеоконференції.

Єнс Столтенберг — генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу — 23 серпня приєднається до саміту Кримської платформи. Про це повідомила пресслужба НАТО.

Відомо, що Столтенберг до участі в саміті Київ не відвідає. Він приєднається до заходу онлайн. Виступ генсека НАТО запланований на 14:50 за київським часом. Його промову в режимі реального часу також транслюватиме офіційний сайт НАТО.

Що цьому передувало

У 2021 році представники Північноатлантичного Альянсу вже брали участь у саміті, присвяченому деокупації Кримського півострова. Торішнього серпня до Києва приїхав заступник генсека Мірча Джоане, який і представляв тоді організацію

Що відомо про Кримську платформу

"Кримську платформу" створило МЗС України спільно з Офісом президента України з ініціативи президента Зеленського, який на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2020 року закликав усі країни приєднатися до цього проєкту.

Це дипломатична ініціатива України, в перспективі постійний міжнародний консультативно-координаційний механізм для повернення проблеми Криму до міжнародного порядку денного, що дозволило б сприяти відновленню контролю України над Кримом.

Установчий саміт "Кримської платформи" відбувся 23 серпня 2021 року. За його підсумками прийнято "Спільну декларацію учасників Міжнародної Кримської платформи".

Що буде на саміті цього року

Саміт Кримської платформи пройде 23 серпня в онлайн-форматі. Таке рішення організатори ухвалили з огляду на ризики воєнного часу та бажаючи повністю гарантувати безпеку всім учасникам. Оскільки РФ може піти в день проведення на провокації.

Під час другого саміту учасники попрацюють над такими питаннями:

роль тимчасово окупованого Криму як у повномасштабній агресії проти України;

російська окупація Криму та підрив безпеки у всьому Азово-Чорноморському регіоні;

провокування РФ глобальної продовольчої кризи;

реакція на грубі порушення окупантами прав людини на острові;

посилення політики невизнання, щоб нівелювати всі спроби Росії легітимізувати спробу анексії українського Криму.

Відомо, що в режимі відеоконференції участь у саміті візьмуть :

канцлер Німеччини Олаф Шольц;

прем'єр Канади Джастін Трюдо;

глава уряду Японії Фуміо Кісіда.

Крім того, до Кримської платформи приєднаються представники Румунії.

"Ми очікуємо на високих представників різних континентів, що підкреслить міжрегіональний характер Платформи. Висока залученість до заходів Кримської платформи підтверджує готовність партнерів до активної роботи над деокупацією Криму", — наголосили організатори саміту.

Крім того, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова наголосила, що географія учасників саміту Кримської платформи розширюється — цього року також будуть представлені країни Латинської Америки.

Нагадаємо, окупаційна влада побоюється проведення міжнародного саміту "Кримська платформа", боячись посилення тиску на Росію з боку українських союзників. Вони загрожують "повномасштабною війною", якщо Україна вирішить повернути острів.

Фокус також писав, що глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає створення Кримської платформи та її підтримку Туреччиною серйозним ударом за курсом президента Росії Володимира Путіна. За словами Кулеби, позиція Туреччини важлива не лише тому, що країна не визнає Крим російським, а й з тієї причини, що Анкара може вплинути на думку інших країн у цьому питанні.