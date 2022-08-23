Сотни миллиардов: Шмыгаль рассказал, сколько потратила Украина на оборону после вторжения РФ (видео)

По словам главы правительства, более 40% всего, что Украина тратит из государственного бюджета, идет на потребности армии.

Из госбюджета Украине более 400 миллиардов гривен были потрачены на оборону после полномасштабного вторжения России. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль у себя на канале в Telegram.

"С начала полномасштабного вторжения России расходы государственного бюджета составили почти 1 трлн. Из них более 420 млрд грн было потрачено на оборону и безопасность нашей страны. То есть более 40% всего, что мы тратили из государственного бюджета, — это потребности армии", — написал глава правительства.

По его словам, 288 млрд грн были направлены на зарплаты военным, а 135 млрд грн на приобретение и ремонт техники, боеприпасы и другую продукцию оборонного предназначения.

[ + – ] Шмыгаль рассказал о расходах во время войны

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время саммита "Крымская платформа" заявил, что Путин планирует нападение на новые части Украины. Он отметил, что странам важно объединиться и не позволить, чтобы силой оружия менялись государственные границы.

Также мы писали, что Зеленский пригрозил РФ мощным ответом на обстрел Киева в День независимости. Президент подчеркнул, что риски атаки такие же, как и в любой другой день с начала полномасштабной войны.

Добавим, что Фокус в своей обзорной статье писал, к чему готовиться украинцам 23-24 августа.