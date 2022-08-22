Закрытые города и ракетные обстрелы. К чему готовиться украинцам 23-24 августа (фото)

Фокус в одном материале собрал информацию о том, как страна отметит важнейший государственный праздник в ожидании военных провокаций Кремля.

На День Независимости Украины из-за угрозы массированных ракетных ударов ВС РФ в городах ужесточают ограничения для людей — от запретов на массовые мероприятия до введения длительного комендантского часа. Фокус в одном материале собрал информацию о том, как страна отметит важнейший государственный праздник в ожидании военных провокаций Кремля.

Обстрелы на День Независимости — что готовит Путин

В начале августа в украинских СМИ появилась информация о том, что Россия готовит провокацию в Киеве на 24 августа. По данным журналистов, под стенами Верховной Рады может пройти "акция протеста", которая будет направлена на дискредитацию действующей власти.

В ходе митинга специально подготовленная группа инициативных граждан потребует отправить депутатов и членов их семей в зону боевых действий, а подготовка к спецоперации проходит с использованием популярных соцсетей. Так, в TikTok активно распространяется ролик с призывами организовать расстрел народных депутатов.

По данным МВД, 24 августа не стоит ожидать штурма Киева, однако гражданам необходимо быть осторожными. Замглавы профильного министерства Евгений Енин предупреждал, что президент РФ Владимир Путин любит символизм, поэтому на День Независимости Украины не исключены вооруженные провокации в столице и других украинских городах.

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Офис президента Украины также предупреждал, что ВС РФ могут осуществить обстрелы на День Независимости. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Кремль ко Дню Независимости планирует нарастить удары по мирным городам крылатыми ракетами, чтобы отомстить за неудачи в полномасштабной войне. Более того, в Офисе президента не исключают массированные атаки по Киеву.

Полковник запаса и военный эксперт Роман Свитан предупредил, что оккупанты могут совершить обстрелы на День Независимости, а под удар попадут несколько украинских городов. По его словам, из-за переброски эшелонов ЗРК С-300 к границам Украины провокаций следует ожидать в Харькове, Чернигове и Николаеве.

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Издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, сообщило, что всем сотрудникам правительственного квартала в период с 22 по 26 августа рекомендовали работать в удаленном формате. Инсайдеры не указывают причину подобного распоряжения, и не исключено, что усиленные меры безопасности связаны с угрозой массированных ракетных ударов по Киеву.

Командование Воздушных сил ВСУ заверяет, что украинская армия готова к возможным провокациям ВС РФ и будет принимать "поздравления" оккупантов с Днем Независимости. По словам спикера ведомства Юрия Игната, ВВС Украины осуществляют постоянную разведку для выявления концентрации вражеской техники вблизи государственной границы.

Ограничения и комендантский час на День Независимости

Из-за угрозы вооруженных провокаций ВС РФ в Харьковской области на День Независимости ввели длительный комендантский час, который будет действовать с 19:00 22 августа до 7:00 23 августа, а также с 19:00 23 августа до 7:00 25 августа.

"В это время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или на транспорте. Находитесь дома и не игнорируйте воздушную тревогу. Просим с пониманием отнестись к таким мероприятиям и подготовиться к пребыванию дома или укрытиях – это ваша безопасность", — предупредил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, анонсируя длительный комендантский час в прифронтовом регионе.

[ + – ] Длительный комендантский час на День Независимости ввели в Харьковской области

"Укрзализныця" из-за введения длительного комендантского часа призвала пассажиров отказаться от поездок в Харьков в период с 22 по 25 августа. Компания предупредила, что в указанные дни будут отменены пригородные и региональные рейсы в город, а составы дальнего следования будут заняты обеспечением критически необходимых перевозок в регионе.

[ + – ] "Укрзализныця" сообщила об отмене поездов в Харьков из-за длительного комендантского часа

Издание "Думская" утверждает, что руководство Одесской ОВА планирует объявить в регионе длительный комендантский час, который будет действовать с 23:00 23 августа до 05:00 25 августа. Источники журналистов в военной администрации заверяют, что власти региона уже прорабатывают соответствующий указ об ограничениях для населения.

В Киеве длительный комендантский час на День Независимости не вводили, однако власти запретили в период с 22 по 25 августа проводить массовые мероприятия, мирные собрания, митинги и другие мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

[ + – ] В Киеве на День Независимости запретили проводить массовые мероприятия

Кроме этого, КГГА изменила работу общественного транспорта в столице накануне Дня Независимости. Метрополитен и наземный транспорт будут работать на час меньше — с 06:00 до 21:00. Граждан из-за ограничений призвали планировать свои маршруты, учитывая изменения.

[ + – ] В Киеве на День Независимости сократили время работы метро [ + – ] В Киеве на День Независимости сократили время работы наземного транспорта

Также КГГА призвала жителей столицы в течение этой недели быть придельно внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги из-за угрозы ракетных ударов ВС РФ. По данным администрации, оккупанты на День Независимости могут атаковать не только центры принятия решений с объектами критической инфраструктуры, но и жилые кварталы.

"Пожалуйста, при первых сигналах тревоги сразу направляйтесь в укрытие, избегайте массовых скоплений людей, будьте особенно ответственны за соблюдение комендантского часа! Помните: эти простые правила и меры предосторожности помогут сохранить жизнь вам и вашим близким!", — говорится в сообщении КГГА.

[ + – ] КГГА призвала киевлян быть осторожными на День Независимости из-за возможных обстрелов

Столичные ЦНАПы с 23 по 25 августа будут работать только на выдачу готовых паспортных документов. КГГА отмечает, что если у граждан на указанные дни был запланирован визит по предварительной записи — его перенесут на любую подходящую дату.

Из-за угрозы массированных ракетных ударов ограничения для населения также ввели на территории Черниговской области. Руководитель ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что с 23 по 25 августа в прифронтовом регионе запрещено проводить массовые мероприятия.

"Временные рамки комендантского часа меняться не будут. Прошу неукоснительно соблюдать уже существующие: 23:00-4:00 (Городнянская ТГ с 22:00 до 5:00). А еще — не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", — добавил Чаус, анонсируя ограничения для населения накануне Дня Независимости.

[ + – ] Длительный комендантский час в Чернигове решили не вводить

Более жесткие ограничения для населения накануне Дня Независимости были введены в прифронтовом Краматорске. Глава городской военной администрации Александр Гончаренко распорядился, чтобы с 23 по 25 августа не проводились массовые мероприятия, а работа общественного транспорта была остановлена.

"Запрещается деятельность учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности и подчинения, в том числе в сфере торговли, общепита и бытового обслуживания населения, почтовых, банковских отделений и банкоматов. Приостанавливается выдача гуманитарной помощи общественными, волонтерскими и благотворительными организациями во избежание скопления людей. Переносятся запланированные эвакуационные рейсы до прекращения действия данного распоряжения", — говорится в сообщении Краматорского горсовета.

Глава ВГА также рекомендовал гражданам в эти дни без лишней необходимости не выходить из укрытий и бомбоубежищ.

[ + – ] В Краматорске ввели жесткие ограничения на День Независимости

Массовые мероприятия и празднования 23-24 августа также запрещены на территории Днепропетровской области. Руководитель ОВА Валентин Резниченко призвал все предприятия и учреждения в указанные дни работать в дистанционном формате ради безопасности клиентов и персонала. По его словам, комендантский час на День Независимости будет действовать в области без изменений.

"В Никопольском районе по-прежнему стартует с 21:00, в Криворожском — с 22:00, в Днепровском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах — с 23:00. Везде длится до 05:00. В Каменском и Днепре — комендантский час с полуночи и до 5:00. Продлили его только в Синельниковском районе. Там он с 21:00 до 6:00", — добавил Резниченко в своем Telegram-канале.

[ + – ] Днепропетровская ОВА решила не вводить длительный комендантский час в области

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что руководство региона готовит распоряжение, чтобы все предприятия и ведомства 23-24 августа работали в дистанционном формате. По его словам, длительный комендантский час на День Независимости вводить не будут, однако проведение массовых мероприятий будет под запретом.

[ + – ] Виталий Ким анонсировал ограничения в Николаевской области на День Независимости

Ранее Фокус в своем материале собрал несколько астрологических прогнозов и рассказал, что ждать украинцам 24 августа.

Также сообщалось, что Россия может осуществить массированные обстрелы на День Независимости. О возможной провокации, по данным командования ВСУ, свидетельствует переброска эшеленов ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300 из Улан-Удэ к границе с Украиной.