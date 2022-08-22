Украинские ВВС готовы принимать "поздравления" ВС РФ на День независимости, – командование

Разведка постоянно выясняет планы врага, армии важно знать, к чему готовятся ВС РФ, и какие средства для этого сосредоточивают.

Спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что армия будет готова к возможным провокациям ВС РФ на День независимости 24 августа. Об этом передает "УНИАН".

По словам Игната, Военно-воздушные силы рассматривают разные сценарии развития событий ко Дню независимости Украины.

"Воины Воздушных сил будут оборонять наше небо. Прежде все нужно знать, к чему готовится враг, ведется постоянная разведка, нужно знать, какие силы или средства противник концентрирует на подступах к нашим границам", — сообщил Юрий Игнат.

Украинские военные берут в расчет то, что российская боевая авиация есть на территории десятков аэродромов в Беларуси, в оккупированном Крыму и в РФ, а также ракетную угрозу. ВСУ будет отслеживать угрозы и пытаться адекватно реагировать на "подарки", которые враг может подготовить к главному празднику в Украине

Добавим, в ОК "Юг" сообщили, что в Черном море увеличилось количество кораблей с ракетами "Калибр". Теперь их там пять, а общий одновременный залп составляет до 30 ракет. Все судна сосредоточены за мысом Тарханкуте, где они должны быть в безопасности.

Жителей Украины призывают не игнорировать сигналы тревоги в период праздников и следовать в укрытие.

Напомним, по данным СМИ, всем сотрудникам Правительственного квартала рекомендовано неделю работать из дома.

Ранее сообщалось, что РФ свозит из Дальнего Востока ракеты для ЗРК С-300, чтобы наносить удары по Украине 24 августа.