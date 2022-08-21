Всем сотрудникам Правительственного квартала рекомендуют неделю работать из дома, — СМИ

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что РФ ко дню Независимости Украины готовится усилить обстрелы ряда городов, включая Киев.

Всем сотрудникам учреждений, находящихся в Правительственном квартале Киева, рекомендуют работать дистанционно из дома с 22 по 26 августа и по возможности меньше там появляться. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в парламенте и правительстве.

По информации журналистов, уже известно, что аппарат Верховной рады будет работать дистанционно. Однако сотрудники парламента, задействованы по международным делегациям и к подготовке следующего заседания, все же будут находиться в Верховной раде.

Источник рассказал изданию, что сотрудникам государственных учреждений на следующей недели рекомендуют по возможности меньше появляться в Правительственном квартале.

Отметим, что в Правительственном квартале находится Офис президента, Кабинет Министров, НБУ, Верховная Рада и т.д.

Причина таких предосторожностей не называется, однако советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что Россия ко Дню Независимости Украины готовится усилить обстрелы ряда городов, включая столицу. Он заявил, что при помощи ударов по мирным городам РФ захочет отомстить за провал российской армии в войне против Украины.

Ранее в МВД рассказали, что штурма Киева 24 августа не будет, но "сюрпризы" от РФ возможны. Замглавы ведомства Евгений Енин считает, что Путин любит символизм, поэтому всем гражданам в День Независимости нужно быть бдительными.