Всім співробітникам Урядового кварталу рекомендують тиждень працювати з дому, — ЗМІ

Раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що РФ до Дня Незалежності України готується посилити обстріл низки міст, включаючи Київ.

Всім співробітникам установ, які перебувають в Урядовому кварталі Києва, рекомендують працювати дистанційно з дому з 22 по 26 серпня та за можливості менше там з'являтися. Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на джерела у парламенті та уряді.

За інформацією журналістів, уже відомо, що апарат Верховної ради працюватиме дистанційно. Однак співробітники парламенту, задіяні з міжнародних делегацій і до підготовки наступного засідання, все ж таки перебуватиму у Верховній раді.

Джерело розповіло виданню, що співробітникам державних установ наступного тижня рекомендують якомога менше з'являтися в Урядовому кварталі.

Зазначимо, що в Урядовому кварталі знаходиться Офіс президента, Кабінет Міністрів, НБУ, Верховна Рада тощо.

Причина таких пересторог не називається, проте радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що Росія до Дня Незалежності України готується посилити обстріл низки міст, включаючи столицю. Він заявив, що за допомогою ударів у мирні міста РФ захоче помститися за провал російської армії у війні проти України.

Раніше в МВС розповіли, що штурму Києва 24 серпня не буде, але "сюрпризи" від РФ можливі. Заступник голови відомства Євген Єнін вважає, що Путін любить символізм, тому всім громадянам у День Незалежності треба бути пильні.