РФ до Дня Незалежності готується посилити обстріл низки міст, включаючи Київ, — Офіс президента

За допомогою ударів по мирних містах Росія захоче помститися за провал російської армії у війні проти України, заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Збройні сили РФ напередодні й у День Незалежності України спробують наростити удари по мирних містах крилатими ракетами, щоб помститися за невдачі у повномасштабній війні. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону сьогодні, 21 серпня, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія це архаїчна держава і вона прив'язує свої дії до певних дат. Для них це нав'язливі думки. Вони ненавидять нас, тому вони 23-24 числа спробують збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами по ряду наших міст. Безумовно, Київ буде в переліку цих міст", — заявив Подоляк.

Представник ОП заявив, що за допомогою обстрілів російські сили захочуть помститися за приниження, отримане під час повномасштабної війни в Україні.

"Вони захочуть отримати компенсацію за те, що їх принизили, за те, що репутаційно у світі вони виглядають ніяк, за "спекотний" сезон у Криму, за стійкість, яку демонструє Україна", — сказав Подоляк.

Радник глави Офісу президента закликав українців не думати, що найближчими днями відбудуться "якісь апокаліпсиси", проте у разі оголошення повітряної тривоги громадянам варто дбайливо ставитись до свого життя та перейти в укриття.

Нагадаємо, раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що штурму Києва на День незалежності України не буде, проте громадянам краще бути обережними 24 серпня.

Напередодні свята російські окупанти збирають на кордоні з Україною та в тимчасово окупованих регіонах зенітні керовані ракети для комплексів С-300, повідомляли Збройні Сили України.