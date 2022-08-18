Обстріли України 24 серпня: Росія звозить з Улан-Уде ешелони ракет для ЗРК С-300

Збройні сили України попередили про загрозу масового обстрілу у День Незалежності. ЗС РФ підвозять снаряди з Волгоградської області, готують плацдарми до Джанкою та Білорусі.

Російські окупанти збирають на кордоні з Україною та у тимчасово окупованих районах транспортно-пускові контейнери із зенітними керованими ракетами (ЗУР) для комплексів С-300. Про це повідомило у Telegram Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України (ЗСУ).

Військові попередили про загрозу масованого обстрілу України ракетами С-300 24 серпня у День Незалежності.

На початку серпня з Улан-Уде вийшов ешелон із боєприпасами із 28 вагонів. Вони завантажили 32 ЗУР для ЗРК С-300. До кордону з Україною ешелон орієнтовно прибуде у 20-х числах, зазначили військові.

[ + – ] ЗРК С-300 може уражати балістичні та аеродинамічні цілі. Фото: aa.com.tr

ЗС РФ до середини серпня вилучили понад 120 контейнерів із ракетами для ЗРК С-300 з арсеналу ракет, боєприпасів та вибухових речовин у Котово Волгоградській області, додали в управлінні.

Біля Джанкою росіяни складували близько 440 контейнерів для С-300. Після вибуху на складі боєприпасів у селі Майське важко сказати, чи ці контейнери знищені повністю, заявили в страткомі.

У білоруському селі Зябрівка за 22 кілометри від кордону з Україною російські та білоруські військові сконцентрували ракети для С-300. У цьому селі налічується понад 60 транспортно-пускових контейнерів.

Нагадаємо, що 17 серпня російські військові поцілили ракетою в гуртожиток у Харкові. Серед постраждалих були люди з порушеннями слуху, загинули 7 людей.

Вранці 18 серпня загарбники випустили мінімум 5 ракет по Слобідському району Харкова. Загинула 1 особа, ще 18 — постраждали.

У Сумській області 17 серпня було 176 "прильотів". В Есманській громаді зі ствольної артилерії стріляли по школі та будинку культури.