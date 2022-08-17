Зафіксовано понад 170 "прильотів": окупанти атакували Сумську область із артилерії (фото)

За словами голови ОВА Дмитра Живицького, російські загарбники 15 разів відкривали вогонь. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, а також школа та будинок культури.

Російські окупанти протягом доби 15 разів відкрили вогонь по Сумській області. Загалом зафіксували 176 "прильотів", повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у себе в Telegram.

За його словами, російські загарбники атакували території Великописарівської, Краснопільської, Білопільської, Есманської, Юнаківської, Миропільської, Буринської та Шалигинської громад. Серед населення жертв немає.

Через обстріл села в Есманській громаді зі ствольної артилерії було пошкоджено вікна у приміщеннях школи та будинку культури. Також пошкодження отримали приватні будинки, господарські споруди та огорожі місцевих мешканців. Увечері армія РФ знову відкрила вогонь з артилерії по громаді. Внаслідок цього загорівся будинок.

Раніше ми повідомляли, що російська армія обстріляла житловий будинок у Харкові. Удар російських окупантів припав по Салтівському району міста. Снаряд влучив у будівлю гуртожитку — він повністю знищений. На місці події сталася пожежа, є поранені та загиблі.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли базу відпочинку на Одещині, є постраждалі. За словами прессекретаря Одеської ОВА Сергія Братчука, ракет було дві. Нардеп Олексій Гончаренко уточнив, що постраждав Білгород-Дністровський район і що ще одну ворожу ракету вдалося збити.