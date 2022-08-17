Окупанти обстріляли базу відпочинку на Одещині, є постраждалі, — ОВА

За словами прессекретаря Одеської ОВА Сергія Братчука, ракет було дві. Нардеп Олексій Гончаренко уточнив, що постраждав Білгород-Дністровський район, і що ще одну ворожу ракету вдалося збити.

У ніч на 17 серпня ворог завдав ударів двома ракетами по Одеській області, внаслідок чого зруйновано базу відпочинку та кілька приватних будинків. Відбулася пожежа, поранення отримали троє людей, яким надали медичну допомогу. Про це написав речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

Рятувальники одразу розпочали ліквідацію вогню, рятувальна операція триває.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що обстріляли Білгород-Дністровський район, причому одну ворожу ракету вдалося збити, але дві потрапили в цивільні об'єкти, зокрема в базу відпочинку.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський прокоментував вибухи у Криму та попросив мешканців півострова не наближатися до військових об'єктів. Глава держави зазначив, що причини вибухів на окупованому півострові та інших регіонах можуть бути різними, зокрема й головотяпство, на яке посилаються російські ЗМІ. Водночас це лише наближає перемогу України.

Нагадаємо, що Одеса може стати наступним напрямком атак російських військ. Про це заявив радник глави МВС Вадим Денисенко.