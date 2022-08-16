"Не приближайтесь к военным объектам": Зеленский отреагировал на новые взрывы в Крыму (видео)

Глава государства рассказал, что причины происходящего в оккупированных регионах могут быть разные, вплоть до "головотяпства". Однако это только помогает победе Украины.

Владимир Зеленский обратился к украинским гражданам, которые находятся на оккупированных Россией территориях и призвал их не подходить к военным объектам и складам с боеприпасами ВС РФ. Об этом президент Украины сообщил в своем вечернем обращении к украинскому народу.

Глава государства отреагировал на новые сообщения о взрывах на складе с боеприпасами в оккупированном Крыму.

"Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, которую временно заняли оккупанты. И я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, других регионах на юге Украины, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными", — сказал президент.

По словам Зеленского, причины взрывов в оккупированных регионах могут быть разные, вплоть до "головотяпства", как заявляли российские пропагандисты. Он отметил, что происходящее на стратегических объектах российской армии помогает спасти украинский народ и быстрее освободить захваченные территории.

"Но смысл у них всех один: уничтожение логистики оккупантов их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов спасает жизнь наших людей. Чем меньше у оккупантов будет возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли", — заявил Владимир Зеленский.

Он также отметил, что очереди на выезд из Крыма в Россию доказывают, что большинство российских граждан начинают понимать, что полуостров — место не для них.

Напомним, 16 августа в Джанкойском районе в Крыму прогремели взрывы. По словам представителя Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова, взорвался склад боеприпасов, а детонация продолжалась на протяжении часа.

По информации NYT, за взрывами на полуострове стоит элитное украинское подразделение, которое работает в тылу РФ. В Минобороны России также подтвердили взрывы в Крыму. В ведомстве утверждают, что в воинской части начался пожар в результате детонации боеприпасов.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прогнозирует, что количество взрывов в Крыму будет только расти. Он убежден, что партизаны и украинская армия не дадут спокойно жить российским оккупантам на оккупированном полуострове.