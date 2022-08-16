"Не наближайтесь до військових об'єктів": Зеленський відреагував на нові вибухи у Криму (відео)

Глава держави розповів, що причини того, що відбувається в окупованих регіонах, можуть бути різні, аж до "головотяпства". Однак це лише допомагає перемозі України.

Володимир Зеленський звернувся до українських громадян, які перебувають на окупованих Росією територіях та закликав їх не підходити до військових об'єктів та складів з боєприпасами ЗС РФ. Про це Президент України повідомив у своєму вечірньому зверненні до українського народу.

Глава держави відреагував на нові повідомлення про вибухи на складі із боєприпасами в окупованому Криму.

"Кожен день і щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яку тимчасово зайняли окупанти. І я прошу зараз усіх наших людей у Криму, інших регіонах на півдні України, в окупованих районах Донбасу та Харківщини бути дуже уважними", — сказав президент.

За словами Зеленського, причини вибухів в окупованих регіонах можуть бути різні, аж до "головотяпства", як заявляли російські пропагандисти. Він зазначив, що те, що відбувається на стратегічних об'єктах російської армії, допомагає врятувати український народ і швидше звільнити захоплені території.

"Але сенс у них усіх один: знищення логістики окупантів їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів рятує життя наших людей. Чим менше у окупантів буде можливостей творити зло та вбивати українців, тим швидше ми зможемо закінчити цю війну визволенням нашої землі", — заявив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що черги на виїзд із Криму до Росії доводять, що більшість російських громадян починають розуміти, що півострів — місце не для них.

Нагадаємо, 16 серпня в Джанкойському районі в Криму пролунали вибухи. За словами представника Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова, вибухнув склад боєприпасів, а детонація тривала протягом години.

За інформацією NYT, за вибухами на півострові стоїть елітний український підрозділ, який працює у тилу РФ. У Міноборони Росії також підтвердили вибухи у Криму. У відомстві стверджують, що у військовій частині почалася пожежа внаслідок детонації боєприпасів.

Радник голови ОП Михайло Подоляк прогнозує, що кількість вибухів у Криму тільки зростатиме. Він переконаний, що партизани та українська армія не дадуть спокійно жити російським окупантам на окупованому півострові.