За вибухами в районі Джанкоя стоїть елітний український підрозділ, — NYT

За словами журналістів, які посилаються на анонімну заяву українського політика, вибухи у північній частині окупованого Криму 16 серпня — справа рук елітного підрозділу ЗСУ, який діє у тилу ЗС РФ.

Вибухи на складі боєприпасів у Джанкойському районі окупованого Криму, які пролунали вранці 16 серпня, — справа рук елітного підрозділу ЗСУ, який діє у тилу агресора. Про це на умовах анонімності заявив один із високопоставлених представників України, передає NYT.

Вибухи на складі боєприпасів у північній частині Криму сталися у вівторок, 16 серпня, приблизно о шостій ранку.

Крім складу боєприпасів, постраждала електропідстанція і залізничне полотно. Зі свого боку, в російському Міноборони висловилися про те, що сталося, як про акт саботажу.

Влада України офіційно не бере на себе відповідальності за атаку, однак у повідомленні радника голови ОП Михайла Подоляка є певний натяк.

"Демілітаризація у дії", — заявив він. "Нагадування: Крим нормальної країни — це Чорне море, гори, відпочинок і туризм, а окупований російськими Крим — вибухи складів і високий ризик загибелі окупантів і злодіїв", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що спікер Повітряних сил назвав причиною вибухів у Криму зневагу до правил пожежної безпеки. За словами Юрія Ігната, у Джанкої та ще на одному військовому аеродромі в Криму стався вибух ракет, тому, можливо, постраждала також і техніка.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними росЗМІ, у Криму стався ще один вибух. У повітрі над авіабазою в Гвардійському видно чорний дим, колись було чути кілька вибухів.