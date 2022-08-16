Вздымается черный дым: росСМИ сообщают о еще одних взрывах в Крыму

Как сообщают местные жители, над авиабазой в Гвардейском прозвучало несколько взрывов. Над ней вздымаются клубы черного дыма.

Над российской авиабазой в поселке Гвардейское в оккупированном Крыму произошло несколько взрывов. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Над военной базой вздымается черный дым. Как сообщили местные жители изданию, на базе прозвучало несколько взрывов. Источники говорят, что правоохранители проверяют версию с атакой малым беспилотников на склад с боеприпасами на базе.

Представители оккупационной власти на данный момент не отреагировали на ситуацию. Также на данный момент нет фото или видео с места происшествия. Местные телеграм-канал по типу "ЧП / Крым" или "Новости Крыма" ничего не пишут о событии.

Населенный пункт находится в примерно 35 км от Новофедоровки, где несколько дней назад произошли взрывы на военном аэродроме с авиацией.

Напомним, сегодня 16 августа рядом с Джанкоем прогремели взрывы. Были атакованы склад боеприпасов и трансформатор. В Минобороны РФ назвали взрывы диверсией.