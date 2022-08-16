"Произошла детонация боеприпасов": Минобороны РФ подтвердило новый взрыв в Крыму

Во временно оккупированном поселке Майское пожар возник в месте хранения боеприпасов в российской воинской части.

Министерство обороны РФ подтвердило информацию о взрыве на территории поселка Майское во временно оккупированном Крыму. Инцидент, по данным ведомства, произошел в результате пожара на площадке временного хранения боеприпасов. Об этом сообщает российское издание РБК.

В Минобороны РФ сообщили, что сегодня около 06:15 в Джанкойском районе возник пожар на территории площадки временного хранения боеприпасов на территории воинской части, в результате которого произошла детонация снарядов. Серьезно пострадавших в ходе инцидента нет, заверили в ведомстве.

Российское министерство уточнило, что причины происшествия еще выясняются.

В то же время оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что взрывы продолжаются, проводится эвакуация людей, живущих в пятикилометровой зоне возле воинской части. По информации пособника оккупантов, есть двое пострадавших и их жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее сегодня представитель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров сообщил о точном попадании по воинской части на временно оккупированной территории.

Также мы писали о том, как 9 августа на военном аэродроме Вооруженных сил РФ в Крыму прогремела серия взрывов. Российские СМИ и Министерство обороны России заверили, что инцидент произошел вследствие возникновения пожара. При этом оборонное ведомство РФ отмечало, что в результате происшествия техника повреждена не была.

В свою очередь журналисты сообщили, что потери авиационной техники РФ при взрыве в тот день стали самыми большими со времен Второй мировой войны.