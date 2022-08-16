Здіймається чорний дим: росЗМІ повідомляють про ще одні вибухи в Криму

Як повідомляють місцеві жителі, над авіабазою у Гвардійському пролунало кілька вибухів. Над нею здіймаються клуби чорного диму.

Над російською авіабазою в селищі Гвардійське в окупованому Криму сталося кілька вибухів. Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Над військовою базою здіймається чорний дим. Як повідомили місцеві мешканці видання, на базі пролунало кілька вибухів. Джерела кажуть, що правоохоронці перевіряють версію з атакою малих безпілотників на склад із боєприпасами на базі.

Представники окупаційної влади наразі не відреагували на ситуацію. Також зараз немає фото чи відео з місця події. Місцеві телеграм-канал на кшталт "ЧП / Крым" чи "Новини Криму" нічого не пишуть про подію.

Населений пункт знаходиться за 35 км від Новофедорівки, де кілька днів тому сталися вибухи на військовому аеродромі з авіацією.

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня, поряд із Джанкоєм прогриміли вибухи. Атаковано склад боєприпасів та трансформатор. У Міноборони РФ назвали вибухи диверсією.