Причина вибухів у Криму — ігнорування правил пожежної безпеки, — речник Повітряних сил

За словами Юрія Ігната, у Джанкої та ще одному військовому аеродромі в Криму вибухнули ракети, тому є надія, що постраждала й техніка.

Коментуючи вибухи, які пролунали сьогодні на військових аеродромах Криму 16 серпня, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що їх причиною стало порушення правил пожежної безпеки.

"Є офіційна позиція українського вищого військового керівництва: противник не вміє користуватися засобами пожежної безпеки, — наголосив він. — Нас це, безумовно, тішить".

За його словами, від такої безтурботності постраждали Джанкой і ще один військовий аеродром, де супротивник зосередив гелікоптери й іншу техніку.

"Судячи з відео, які з'явилися у відкритих джерелах, ми бачимо детонацію боєкомплекту, це ракети, які вибухають і розлітаються в різні боки, — зазначив Ігнат. — Сподіваємося, противник так позбудеться ще й техніки, а головне — особового та льотного складу, що, власне, сталося у Саках”.

Спікер Повітряних сил підкреслив, що на аеродромі "Саки" не лише згоріло понад десять літаків, а й, імовірно, постраждала велика кількість льотчиків і техніків.

"Тому навіть якщо Росія може підтягувати літаки, є очевидна проблема з фахівцями, які не за один день готуються", — сказав він.

Ігнат не став розповідати про те, яких збитків вибухи в Криму завдали російській армії. Однак він зазначив, що незабаром усім будуть доступні супутникові знімки, за допомогою яких можна буде проаналізувати величину збитків.

Росіяни знизили активність

Спікер також повідомив, що авіація противника, як і раніше, не залітає в зону дії української ППО. Проте щодня фіксується приблизно 150 вильотів російських літаків із прилеглих до України територій Білорусі та Росії, а також з окупованого Криму.

"Збільшилася авіаційна активність на аеродромі "Бельбек", що знаходиться поряд із Севастополем, — сказав Юрій Ігнат. — Це пов'язано з тим, що проводяться певні заходи після вибухів на аеродромі "Саки", звідки злітала тактична авіація окупантів".

За словами Ігната, загалом протягом останніх 3-4 діб спостерігається зниження активності російської авіації, проте вона все одно продовжує завдавати ударів по українських позиціях. Для них окупанти задіяли штурмовики Су-25, а також гелікоптери Мі-24, Мі-28 та Ка-52.

"Три такі вертольоти за минулі дві доби було знищено силами ППО", — сказав спікер Повітряних сил.

Як повідомлялося, 16 серпня в селищі Майське Джанкойському районі пролунали вибухи. У Міноборони РФ підтвердили детонацію боєприпасів під час вибуху в Криму. Згодом у відомстві заявили, що причиною вибухів стала диверсія.

Через кілька годин стало відомо про те, що на авіабазі в Гвардійському пролунало кілька вибухів.

Нагадаємо, 9 серпня на військовому аеродромі в Криму пролунала серія вибухів. Російські ЗМІ та Міністерство оборони РФ запевнили, що інцидент стався внаслідок виникнення пожежі.