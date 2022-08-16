"Диверсии" будут только нарастать: Подоляк отреагировал на взрывы в Крыму (видео)

Советник главы ОП убежден, что партизаны и украинская армия не дадут спокойно жить российским оккупантам на оккупированном полуострове.

В России будет больше "эксцессов", подобных недавним взрывам во временно оккупированом Крым. О том, что "диверсии" будут только наростать, убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы можем объективно прогнозировать, исходя из объема войны, которые Российская Федерация ведет, и количества дней, в течение которых эта "специальная военная операция" продолжается в Украине, что эксцессы подобного типа или, как их называет уже Министерство обороны РФ, "диверсии" будут только нарастать", — сказал Подоляк в эфире YouTube-канала Ходоровский Live.

Советник главы ОП отметил, что в Крыму диверсии будут устраивать как партизаны, так и украинская армия.

"Я сейчас без относительно Джанкоя, Гвардейского говорю. Я говорю в целом, что будет происходить", — подчеркнул Подоляк.

Также он добавил, что сейчас в целом по РФ "нарастает количество странных инцидентов".

[ + – ] Подоляк напомнил, что в последнее время не только в украинском Крым участились взрывы, но и в РФ

Напомним, утром 16 августа в Джанкойском районе аннексированного Крыма прогремели взрывы. По неподтвержденным данным, взрыв имел место в районе поселка Майское. По словам представителя Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова, взорвался склад боеприпасов, а детонация продолжается на протяжении часа.

Ближе к обеду росСМИ сообщили о новой серии взрывов в Крыму. Над российской авиабазой в поселке Гвардейское в оккупированном Крыму произошло несколько взрывов.Источники говорят, что правоохранители проверяют версию с атакой малым беспилотников на склад с боеприпасами на базе.