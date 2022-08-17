Оккупанты обстреляли базу отдыха в Одесской области, есть пострадавшие — ОВА

По словам пресс-секретаря Одесской ОВА Сергея Братчука, ракет было две. Нардеп Алексей Гончаренко уточнил ,что пострадал Белгород-Днестровский район, и что еще одну вражескую ракету удалось сбить.

В ночь на 17 августа враг нанес удары двумя ракетами по Одесской области, вследствие чего были разрушена база отдыха и несколько частных домов. Произошел пожар, ранения получили три человека, которым оказали медицинскую помощь. Об этом написал пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

Спасатели сразу приступили к ликвидации огня, спасательная операция продолжается.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что был обстрелян Белгород-Днестровский район, причем одну вражескую ракету удалось сбить, но две попали в гражданские объекты, в том числе в базу отдыха.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский прокомментировал взрывы в Крыму и попросил жителей полуострова не приближаться к военным объектам. Глава государства отметил, что причины взрывов на оккупированном полуострове и других регионах могут быть разными, в том числе и головотяпство, на которое ссылаются россСМИ. Вместе с тем, это только приближает победу Украины.

Напомним, что Одесса может стать следующим направлением атак российских войск. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.